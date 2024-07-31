İzmir Gazeteciler Cemiyeti 78. yılını kutladı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:57

Güncelleme: 31.07.2024 - 11:57

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), kuruluşunun 78’inci ve 9 Eylül Gazetesi’nin 12’inci yılını Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği görkemli tören ile kutladı. İGC’nin gurur gecesinde, Türkiye’nin en prestijli yarışmalarından Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini buldu.

Düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Altan İnanç, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ak Parti İzmir Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Safa Narlı, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İZİKAD Başkanı Özden Erten, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, 24, 25, ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Önceki Dönem Başkanı Misket Dikmen, İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKK), İGC Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“İZMİR BASINI AYDINLANMA VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ÖNCÜ”

İzmir basınının Türkiye’nin aydınlanma ve demokrasi mücadelesinde öncü olduğunu ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Ağır sıkıntılara maruz kalsak da kimi zaman ağır bedeller ödesek de vazgeçmiyoruz. 78 yıldır dimdik ayaktaysak; emek verenler, bağımsızlık yolundan dönmeyenler sayesindedir. 78 yıldır ayaktaysak, Cemiyetimize başkanlık yapmış birbirinden değerli isimler, yönetim kurullarında görev alan değerlerimiz ve ‘Cemiyet’ deyince gözleri parlayan üyelerimiz sayesindedir. Cemiyetimize emek veren tüm meslektaşlarımızı saygı, sevgiyle anıyorum” dedi.

GERÇEĞİ ARAYIP, DOĞRULARI YAYINLAMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR

Basın tarihinin en zor günlerinin yaşandığını vurgulayan Başkan Gappi, “Eğer yanlış gördüklerinize sessiz kalmaz, izlemeyi değil hakkaniyetle habercilik yapmayı tercih eder, güç odaklarının tehlikeli bulduğu konulara dalarsanız; başınıza çok iş açılıyor. Gerçeği arayıp, doğruları yayınlamanın sonuçları çok ağır. İyi gazetecilik; değer ve fiyat, olgular ve yorumlar, gerçekler ve söylentiler, bilim ve batıl inanç arasında ayrım yapmamızı sağlar. Bir ülkenin demokratik kalitesini basınının kalitesi ve gerçeğe saygı belirler” diye konuştu.

BASIN DEĞİL, DEMOKRASİ TUTUKLU

Şu anda 24 gazetecinin yazıları nedeniyle tutuklu olduğunun altını çizen Başkan Gappi, “Tek meslektaşımız dahi, düşünceleri, nedeniyle cezaevindeyse o ülkede sadece basın değil aslında demokrasi tutukludur. Başta İzmirli gazeteci Süleyman Gençel olmak üzere onlara demir parmaklıklar arkasında olan meslektaşlarıma selam gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR HABERCİLİĞİN YIKILMAZ KALESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hasan Tahsin’i 365 gün yüreklerde, haberlerle yaşatacaklarını dile getiren Başkan Gappi, İGC’nin Hasan Tahsin’in yaktığı bağımsızlık meşalesini onurla taşıyacağını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden zerre taviz vermeden özgür haberciliğin yıkılmaz kalesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

“HER BİRİ İZMİR BASINININ YÜZ AKLARI”

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması’nı kazanan meslektaşlarını tebrik eden Başkan Gappi, meslektaşlarının İzmir basınını yüz akları olduğunu dile getirdi. Başkan Gappi, yarışmanın jüri üyelerine de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

‘SÖZ KONUSU VATANSA’ SÖZÜNÜN ANLAMI HASAN TAHSİN

İzmir’in demokrasinin, Cumhuriyet’in, Atatürk ilkelerinin kalesi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Altan İnanç, “Milli mücadelenin ilk kıvılcımı bir büyük gazeteci Hasan Tahsin tarafından İzmir’de başlamıştır. ‘Söz konusu vatansa’ sözünün en büyük anlamı Hasan Tahsin’dir. İzmir hem milli mücadelede önder hem de basını ile karanlığın aydınlatılmasında örnektir. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması’nda ödül alanları, gazetecileri kutluyorum. Ülkemizde karanlığa karşı demokrasi düşmanlığına karşı mücadelenin öncüsü yine gazeteciler olacaktır. Demokrasinin dördüncü gücü olarak tanımlanan, halkın haber alma özgürlüğünün teminatını olarak gördüğümüz gazetecileri kutluyorum. Uğur Mumcu’ların, Çetin Emeç’lerin, yolunda, katledilen gazetecilerin ışığında, ülkemizde aydınlanma mücadelesi, Atatürk ilkeleri ve devrimlerinin sonsuza kadar yaşatılması mücadelesi hep devam edecektir” diye konuştu.

Özel gecede, gazetecilik mesleğinde 50 yılını dolduran İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerine “Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü” takdim edildi.

Törenin ardından sahne alan Evrim Ateşler’in Dünyanın Müzikal Renkleri performansı da büyük ilgi ve beğeni topladı. Özel gece, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri ve gazetecilerin İzmir Marşı’nı Evrim Ateşler eşliğinde hep birlikte söylemesiyle sona erdi.