İzmir Körfezi’ni flamingolar sardı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin körfez temizliği sonuç vermeye başladı. Bayraklı Meles Deltası’nın kıyısında çekilen görüntüler yüzleri güldürürken yurttaşlar yüzen flamingoları, pelikanları ve martıların fotoğraflarını çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, körfezin temizlenmesi için kapsamlı bir şekilde yürüttüğü çalışmaların sonuçları gözle görülmeye başladı. Körfez temizliği Gediz Nehri’ne kadar uzarken Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4’üncü fazın yapımı, dip temizliği ve kanal ve yağmur suyu sistemi çalışmaları devam ediyor.
İzmir Körfezi’ne akan derelerin de ıslah ve temizlik çalışmalarını da aralıksız sürerken Bayrak’daki Meles Deltası’ndaki görüntüler yüzleri güldürdü.
Körfezde çekilen görüntülerde deniz suyunun temizliği dikkat çekerken, flamingolar, pelikanlar ve martıların yüzdüğü görüldü. Sahilde yürüyüş ve spor yapan yurttaşlar kuşların fotoğraflarını çektiği görüldü.
Etiketler: #İzmir Körfezi #İzmir #flamingo
En Çok Okunan Haberler
-
- Baskı altındaki sorgu görüntüleri ortaya çıktı
- Putin'den 'Kürt Sorunu' çıkışı
- AKP'den TÜRK-İŞ'in talebine ilk yanıt!
- Rus uzmanların gözünden Türkiye-İsrail gerginliği
- Asgari ücret toplantısı sona erdi!
- Milli Eğitim'den yazı... Okullarda 'yılbaşı' yasağı
- ‘Oğlumun pantolonuyla boğdum’
- ‘İşletmelere çökmeye çalışıyorsunuz’
- TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı!
- Karaborsada 3 milyon TL’ye satıldı