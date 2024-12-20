İzmir Körfezi’ni flamingolar sardı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:50

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, körfezin temizlenmesi için kapsamlı bir şekilde yürüttüğü çalışmaların sonuçları gözle görülmeye başladı. Körfez temizliği Gediz Nehri’ne kadar uzarken Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4’üncü fazın yapımı, dip temizliği ve kanal ve yağmur suyu sistemi çalışmaları devam ediyor.

İzmir Körfezi’ne akan derelerin de ıslah ve temizlik çalışmalarını da aralıksız sürerken Bayrak’daki Meles Deltası’ndaki görüntüler yüzleri güldürdü.

Körfezde çekilen görüntülerde deniz suyunun temizliği dikkat çekerken, flamingolar, pelikanlar ve martıların yüzdüğü görüldü. Sahilde yürüyüş ve spor yapan yurttaşlar kuşların fotoğraflarını çektiği görüldü.