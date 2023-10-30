İzmir Saat Kulesi'ne ‘Yüz Akıyla 100 Yıl’ dijital sergisi yansıtıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 14:00

İzmir’in tarihi saat kulesinde kurulan ekrana, 29 Ekim akşam 19:23’te “Yüz Akıyla 100 Yıl” dijital sergisi yansıtıldı. Sergide, Türkiye’nin otomobili, olimpiyatlarda atıcılık branşında Türkiye’ye ilk madalyayı kazandıran Milli Sporcu Mete Gazoz, Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar ve 2023 yılı içerisinde dünya şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na yer veriliyor.

Saat kulesinin bulunduğu meydanda toplanan İzmirliler, şarkılar ve marşlar eşliğinde sergiyi takip etti. Yüz Akıyla 100 Yıl dijital sergisi, 5 Kasım’a kadar gösterimde olacak. Ücretsiz sergi, 19:23 ve 21:23 saatlerinde günde 2 kez gösterilecek.