İzmir ve Ege’de iş cinayetleri artıyor

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:40

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:40

İ SİG raporuna göre Türkiye’de 2024 yılında 71’i çocuk ve genç işçi olmak üzere en az 1897 işçi yaşamını yitirdi. Bu her gün en az beş işçinin iş cinayetlerinde öldüğünü ortaya koyuyor. Verilere göre sanayi sektöründe 656 işçi, inşaat sektöründe 484 işçi, hizmet sektöründe 431 işçi, tarım sektöründe ise 326 işçi, mesleğini icra ederken öldü. İş cinayetleri 2024 raporunda yer almayan kayıt dışı çalışma ise en büyük sorun. İş cinayetleri raporuna göre Türkiye’deki iş cinayetleri sıralamasında ilk sırada 286 ölümle İstanbul 1’inci sırada yer alırken 2’nci sırada ise 76 ölüm ile İzmir yer aldı. Ayrıca İzmir ise ölümlerde neredeyse her ay ilk sıralarda. İzmir’deki iş cinayetlerinde sanayi, hizmet sektörü ve ek olarak Aliağa bölgesi ve yine tarımsal üretimin yoğunluğu göze çarpıyor.

“GERÇEK VERİLERİ BİLEMİYORUZ”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, iş kazalarının SGK kayıtlarına sadece 10’da 1’i olarak yansıdığını belirterek kayıt dışı çalışmaların ise hiçbir şekilde kaydedilmediğini ifade ederek “Soma faciası ile başlayan gerçek yüzleşmenin ardından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işçi sağlığı ve güvenliği bir hak olmaktan çıkarıldı. 2013 yılında uygulamaya giren bu kanunla, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin eğitim ve denetim yetkileri TTB ve TMMOB gibi sivil toplum kuruluşlarından alınıp özel sektöre devredildi ve iş güvenliği hizmetleri taşeronlaştırıldı” dedi. AKP hükümetinin işçi sağlığını göz ardı ederek patronları koruduğunu ve SGK denetimlerinin yetersiz olduğunu belirten Sarı, “Kayıt dışı çalışan işçilerin kazalarına dair gerçek verilerin ne olduğunu bilemiyoruz. Tüm işçileri sendikalı olmaya ve haklarını savunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“ÖRGÜTSÜZLÜK İŞ CİNAYETLERİNİ ARTIRIYOR”

Hayrettin Çakmak, Türkiye’deki iş cinayetlerinin yüksek rakamlara ulaştığını belirterek ölümlerin çoğunun örgütsüz işyerlerinde, eğitimsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Örgütlenmenin iş güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Çakmak, “Ege Bölgesi’nde, özellikle İzmir ve Balıkesir gibi illerde kayıplar yaşanıyor. İnşaat alanlarında takip sisteminin yetersiz, belediyelerin ruhsat dışında hiçbir denetimi yok” dedi.