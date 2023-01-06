İzmir’de 21 kadın öldürüldü

06 Ocak 2023 Cuma, 07:22

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre; 2008-2022 yılları arasında 4 bin 86 kadın cinayeti işlendi. 2022 yılında kadın cinayeti sayısı 348’den 381’e çıktı. İller bazında en çok cinayet İstanbul’da oldu. İstanbul’da 69 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

İstanbul’u 23 kadın cinayeti ile İzmir, 21 kadın cinayeti ile Ankara takip etti. 2021 yılında ise İstanbul’da 57, İzmir’de 19 ve Ankara’da 9 kadın öldürülmüştü. 2021 yılında kadın cinayetinde üçüncü sırada Antalya yer alıyordu. Antalya’da geçtiğimiz yıl 19 kadın öldürülürken, bu yıl sayı 15’e düştü. Kadınların 137’si birlikte ilişki yaşadığı erkek, 42’si ayrılma aşamasında olduğu erkek, 44’ü aile içinden erkek, 37’si ayrıldığı erkek, 16’sı tanıdığı erkek, 8’i kızının - kardeşinin veya annesinin bağlantılı olduğu erkek ve 5’i de tanımadığı erkek tarafından öldürüldü.

88 kadın ölümü ise şüpheli bulundu. Şüpheli kadın ölümleri 2021 yılına göre arttı. 2021 yılında şüpheli kadın ölümü 71’di.