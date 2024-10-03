İzmir’de art arda tarikat yurdu açılıyor!
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir'de artan tarikat yurtlarının sayılarına dikkat çekti.
Örs ayrıca dün İzmir’de gerçekleşen Ege Belediyeler Birliği toplantısına dair açıklamalarda bulundu.
Mehmet Şakir Örs, Ege’de devam eden hasat dönemine dair çiftçinin yaşadığı sorunları anlattı.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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