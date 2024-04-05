İzmir’de bayram öncesi sıkı denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimleri arttırdı. Özellikle bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde faaliyet gösteren işletmelere, şehir içi taşımacılık yapan minibüslere ve ilçe minibüslerine yönelik yoğun bir çalışma yapılıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da “Tüketici Rehberi” broşürleri dağıtılıyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:07
İzmir’de bayram öncesi sıkı denetim
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde İzmirlilerin 9 günlük bayram tatilini huzur içerisinde geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği tarafından gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dâhil satış fiyatına ilişkin kontroller yapıldı. Ayrıca ekipler, tüketici bilincinin gelişmesine katkı sağlamak için Kemeraltı çarşısında kurduğu stantta “Tüketici Rehberi” dağıttı. Zabıta personeli vatandaşların sözleşme hukuku, cayma hakkı, garanti, iade, taksitli satışlar ve mesafeli satışlar hakkındaki sorularını da yanıtladı.

İZMİRLİLERİN GÜVENLİ YOLCULUĞU İÇİN

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni denetledi. İlçe minibüslerinin belediye çalışma izin belgesine sahip olup olmadığının yanı sıra şoför tanıtım kartları, araçlarda bulunması gereken koltuk sayısı, emniyet kemerleri, iç aksamlar, dış karoser, yangın söndürücü ile ilkyardım çantalarını da kontrol eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, kent içi ulaşım konforuna yönelik sorunların yaşanmaması için 7 gün 24 saat görev başında olacak.

Otogar içerisindeki lokanta, gıda ürünü satan büfeler, unlu mamul satışı yapan işletmelerde Tüketici Hakları Zabıta Amirliği devreye girdi. Turizm Zabıta Ekipleri ise bayram öncesi İzmir’i kruvaziyer gemiler ile ziyaret eden turistlerin İzmir’den güzel anılarla ayrılması için Alsancak Liman Bölgesi ve sahil kesiminde görev yapıyor.

BAYRAM TATİLİNDE DE GÖREVDELER

Bayram tatili boyunca tam kadro görev yapacak Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kabristan ziyaretlerinin huzurla yapılması için mezarlıklarda da görev alacak.

Kentin ana arter, cadde, meydan ve bulvarları, sahil bandı, rekreasyon alanı, kent ormanları ve kentin cazibe merkezlerinde tespit edilen, nizam ve intizamı bozan ihlaller derhal sonlandırılacak. Zabıta ekipleri sürdürdüğü devriye çalışmaları ile olası ihlal teşebbüslerinin de önüne geçecek.

Yurttaşlar, bayram süresince karşılaştıkları olumsuz vakaları ise Alo 153 ihbar hattından bildirebilecek.


İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi haberleri ramazan bayramı haberleri Bayram tatili haberleri turizm haberleri izin belgesi haberleri Kemeraltı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Melek Mosso'dan 'belediye' paylaşımı: 'Artık konser verebileceğim'

Melek Mosso'dan 'belediye' paylaşımı: 'Artık konser verebileceğim'
TFF’den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!

TFF’den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!
EYT'liler ve diğer emekliler dikkat... İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları

EYT'liler ve diğer emekliler dikkat... İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları
Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!

Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!
Trabzonspor, Konyaspor engelini 3 golle geçti! Konyaspor 1-3 Trabzonspor

Trabzonspor, Konyaspor engelini 3 golle geçti! Konyaspor 1-3 Trabzonspor
İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu için veda töreninde konuştu: ‘Çok zor, çok üzgünüm’

İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu için veda töreninde konuştu: ‘Çok zor, çok üzgünüm’
Nisan ayında hangi balıklar yenir?

Nisan ayında hangi balıklar yenir?
Ankara’da inşaat halindeki binada yangın

Ankara’da inşaat halindeki binada yangın