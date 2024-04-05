İzmir’de bayram öncesi sıkı denetim

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:07

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde İzmirlilerin 9 günlük bayram tatilini huzur içerisinde geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği tarafından gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dâhil satış fiyatına ilişkin kontroller yapıldı. Ayrıca ekipler, tüketici bilincinin gelişmesine katkı sağlamak için Kemeraltı çarşısında kurduğu stantta “Tüketici Rehberi” dağıttı. Zabıta personeli vatandaşların sözleşme hukuku, cayma hakkı, garanti, iade, taksitli satışlar ve mesafeli satışlar hakkındaki sorularını da yanıtladı.

İZMİRLİLERİN GÜVENLİ YOLCULUĞU İÇİN

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni denetledi. İlçe minibüslerinin belediye çalışma izin belgesine sahip olup olmadığının yanı sıra şoför tanıtım kartları, araçlarda bulunması gereken koltuk sayısı, emniyet kemerleri, iç aksamlar, dış karoser, yangın söndürücü ile ilkyardım çantalarını da kontrol eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, kent içi ulaşım konforuna yönelik sorunların yaşanmaması için 7 gün 24 saat görev başında olacak.

Otogar içerisindeki lokanta, gıda ürünü satan büfeler, unlu mamul satışı yapan işletmelerde Tüketici Hakları Zabıta Amirliği devreye girdi. Turizm Zabıta Ekipleri ise bayram öncesi İzmir’i kruvaziyer gemiler ile ziyaret eden turistlerin İzmir’den güzel anılarla ayrılması için Alsancak Liman Bölgesi ve sahil kesiminde görev yapıyor.

BAYRAM TATİLİNDE DE GÖREVDELER

Bayram tatili boyunca tam kadro görev yapacak Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kabristan ziyaretlerinin huzurla yapılması için mezarlıklarda da görev alacak.

Kentin ana arter, cadde, meydan ve bulvarları, sahil bandı, rekreasyon alanı, kent ormanları ve kentin cazibe merkezlerinde tespit edilen, nizam ve intizamı bozan ihlaller derhal sonlandırılacak. Zabıta ekipleri sürdürdüğü devriye çalışmaları ile olası ihlal teşebbüslerinin de önüne geçecek.

Yurttaşlar, bayram süresince karşılaştıkları olumsuz vakaları ise Alo 153 ihbar hattından bildirebilecek.