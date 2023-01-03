İzmir’de Çoban Start-Up dönemi başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Mera İzmir projesi kapsamında çobanlara ve çobanlığı bırakmak zorunda kalan kişilere “start-up” desteği verilecek. Projeyle çobanlara yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi desteği bulunulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mera İzmir projesi kapsamında çobanlara “start-up” desteği yapılacak. Destek kapsamında ekonomik zorluklar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan kişilere yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi verilecek.
HEDEF; GENÇ ÇOBANLARIN ÜRETİME DÖNMESİ
Ülkemizde ekonomik koşullar ve destek yetersizliği yüzünden bitmeye yüz tutan, gençler tarafından gitgide daha az tercih edilmeye başlanan çobanlık mesleği, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa ve İzTarım’ın yürüttüğü Mera İzmir projesi yeniden talep atması amaçlanıyor. Yoksulluk ve kuraklıkla mücadele amacıyla başlatılan Mera İzmir projesi kapsamında başlatılan “start-up” desteği ile daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayvancılığı bırakmış genç üreticilerin tekrar kazanılması hedefleniyor.
HAYVAN VE İNŞAAT MALZEMESİ DESTEĞİ VERİLECEK
Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz’ın pilot bölge olarak belirlendiği “start-up” desteği kapsamında çobanlık mesleğine geri dönmek isteyen kişilere İzmir'in iklim ve doğasına uygun 40 yerli ırk karakeçi ya da maltız keçisi ve ağıl yapabilmeleri için tuğla, demir, çimento gibi inşaat malzemesi desteği verilecek. Mera İzmir projesi kapsamında yapılan destekler ile genç üreticilerin kırsalda üretim yapmaları ve mera hayvancılığı sistemine yönlendirilmeleri amaçlanıyor.
ÜRETİCİLER ALIM GARANTİSİ İLE DESTEKLENECEK
Start-up desteği alan üreticilerin, hayvanlarını Mera İzmir projesi kriterlerine uygun olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Hayvanların en az yedi ay merada otlatılması ve hayvanlara mısır silajı gibi su tüketen yem bitkilerinin verilmemesi öncelik hâline getiriliyor. Desteği aldıktan sonra bu kriterlere uygun üretim yapan çobanlara süt ve et alım garantisi verilmesi ve "Başka Bir Tarım Mümkün" sertifikasyon programına dâhil edilmesi planlanıyor.
İzDoğa ve İzTarım tarafından yürütülen Mera İzmir projesi kapsamında verilecek start-up desteğinin başvuru şartları ise şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- İzmir il sınırları içerisinde ikamet etmek
- 18 yaşından büyük ve 30 yaşını geçmemiş olmak
- Daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış; ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle hayvancılığı bırakmış olmak
- Kişinin kendisi ve birinci derece yakınlarının büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olmaması
- Tarımsal kooperatif ortağı olmak
Çoban “start-up” desteğine başvurular İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılcak.
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