İzmir’de Çoban Start-Up dönemi başlıyor

03 Ocak 2023 Salı, 13:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mera İzmir projesi kapsamında çobanlara “start-up” desteği yapılacak. Destek kapsamında ekonomik zorluklar nedeniyle çobanlığı bırakmak zorunda kalan kişilere yerli ırk hayvan ve ağıl yapabilmeleri için inşaat malzemesi verilecek.

HEDEF; GENÇ ÇOBANLARIN ÜRETİME DÖNMESİ

Ülkemizde ekonomik koşullar ve destek yetersizliği yüzünden bitmeye yüz tutan, gençler tarafından gitgide daha az tercih edilmeye başlanan çobanlık mesleği, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa ve İzTarım’ın yürüttüğü Mera İzmir projesi yeniden talep atması amaçlanıyor. Yoksulluk ve kuraklıkla mücadele amacıyla başlatılan Mera İzmir projesi kapsamında başlatılan “start-up” desteği ile daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayvancılığı bırakmış genç üreticilerin tekrar kazanılması hedefleniyor.

HAYVAN VE İNŞAAT MALZEMESİ DESTEĞİ VERİLECEK

Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz’ın pilot bölge olarak belirlendiği “start-up” desteği kapsamında çobanlık mesleğine geri dönmek isteyen kişilere İzmir'in iklim ve doğasına uygun 40 yerli ırk karakeçi ya da maltız keçisi ve ağıl yapabilmeleri için tuğla, demir, çimento gibi inşaat malzemesi desteği verilecek. Mera İzmir projesi kapsamında yapılan destekler ile genç üreticilerin kırsalda üretim yapmaları ve mera hayvancılığı sistemine yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

ÜRETİCİLER ALIM GARANTİSİ İLE DESTEKLENECEK

Start-up desteği alan üreticilerin, hayvanlarını Mera İzmir projesi kriterlerine uygun olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Hayvanların en az yedi ay merada otlatılması ve hayvanlara mısır silajı gibi su tüketen yem bitkilerinin verilmemesi öncelik hâline getiriliyor. Desteği aldıktan sonra bu kriterlere uygun üretim yapan çobanlara süt ve et alım garantisi verilmesi ve "Başka Bir Tarım Mümkün" sertifikasyon programına dâhil edilmesi planlanıyor.

İzDoğa ve İzTarım tarafından yürütülen Mera İzmir projesi kapsamında verilecek start-up desteğinin başvuru şartları ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İzmir il sınırları içerisinde ikamet etmek

18 yaşından büyük ve 30 yaşını geçmemiş olmak

Daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış ve bu konuda tecrübe kazanmış; ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle hayvancılığı bırakmış olmak

Kişinin kendisi ve birinci derece yakınlarının büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olmaması

Tarımsal kooperatif ortağı olmak

Çoban “start-up” desteğine başvurular İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılcak.