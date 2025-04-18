İzmir'de kentsel dönüşüm konuşulacak

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:41

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:41

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası İzmir Şubeleri “Yeni Kent Merkezi Tarihsel Dönüşüm Süreci” başlıklı panel serisine başlıyor. İzmir Mimarlık Merkezi’nde yarın 13.00’te başlayacak panelde “Geçmiş Yaşam Pratikleri ve Dönüşen Bellek” ve “Mevcut Yaşam Pratikleri ve Bellek” başlıklı iki oturum yapılacak.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, ilk oturuma katılarak “İzmir’in Emek ve Üretim Tarihinde Anılar” başlıklı söyleşi yapacak.

Panel serisinde, Gıda İş Sendikası İzmir Şubesi eski Başkanı İsmet Aktaş, Dirinler Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rebil Dirin, Darağaç Kolektiflerinden Ali Cem Doğan, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nden Hakan Kara, Ege Mahalle Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği’nden Tamer Yetişir konuşmacı olacak.