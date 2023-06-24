İzmir'de laik eğitime dinamit

Yayınlanma: 24.06.2023 - 08:57

Güncelleme: 24.06.2023 - 08:57

İzmir’ de okullara manevi danışmanlık ataması!

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Manevi danışmanlık’ Projesi ile İzmir’de her 3 okuldan 1’ine imam görevlendirdi.

Okullar arasında İmam Hatip Liseleri de bulunuyor.

Toplamda 842 İlkokul, Ortaokul ve Liseye İmam, Müezzin, Vaiz, Kuran kursu öğreticisi görevlendirmesi yapıldı. İşin dikkat çeken kısmı kadın vaizlerin de olması.

En son söyleyeceğimi ilk söyleyerek başlayayım yazıma.

Birinci olarak bu yapılan çok net bir kadrolaşma çalışmasıdır.

İkincisi de gericiliği eğitimin içerisine sokmak istemektedirler.

Bu kadar net!

Bir kere yapılmak istenenle eğitimde sorun çözmek yerine yeni sorunlar oluşacaktır.

Okullarda tanımlanmış görevi bulunan rehber öğretmenler varken ve hali hazırda atanmamış binlerce rehber öğretmen atama beklerken, yasalara aykırı olan bu uygulamanın bir tek amacı olabilir.

O da Cumhuriyet değerleri ve laiklik ilkesini zayıflatmak.

Diğer yandan eğitim ve pedagoji biliminden uzak bu kişilerin velinin izni olmadan öğrenciye yakınlaşması asla kabul edilebilir bir durum değildir.

“Manevi Danışmanlık” adıyla yapılmak istenen, Anayasaya aykırı, kutuplaşmayı arttıran laik ve bilimsel eğitim iklimini bozacak bir protokoldür.

Ve derhal iptal edilmelidir.

Hali hazırda 200 bin öğretmen ihtiyacı varken ve dışarıda 700 bin öğretmen atama beklerken, ‘kaynak yok' bahanesinin arkasına saklanmak, sonra da Manevi Danışman” görevlendirmek ne kadar iki yüzlü bir tutumdur.

Siyasal iktidar aslında din görevlilerini okullarda görevlendirerek belli bir inanç sisteminin de siyasallaşmasına neden olmakta ve bunun farkına varamamaktadır.

Ayrıca İzmir'de derslik ihtiyacı varken, daha inşaatı tamamlanmamış, deprem sonrası yıkılmış ya da yıkılma kararı olan okullar tamamlanmamışken büyük bir kaynağın bu şekilde heba edilmesi ne acıdır.

Öğrencilere bilimin ışığında doğruya, iyiye ve güzele erişimi öğretmek yerine, yetinmeyi, şükretmeyi, itaat etmeyi ve kabul etmeyi öneren dogmalara dayalı manevi danışmanlık sistemini kimse kabullenmemizi beklemesin lütfen!

Bu proje sadece eğitimde yeni, bilinmez, karanlık bir sürecin önü açacaktır.

Evrensel ilkeler temelinde verilmeye çalışılan ‘Değerler Eğitimi' yerine, din temelli ‘Manevi Değerler Eğitimi'nin konulmaya çalışılmasını hedefleyen projeyle öğretmenlerin yerini alan diyanet personelinin vereceği eğitim ile laik eğitim sistemi çökertilecektir.

Amaç da budur zaten.

Bu protokolün laik eğitim sistemimizde yapacağı tahribat çok büyük olacaktır.

Unutulmamalı ki laik eğitim; bağnaz olmayan, özgür düşünceli insanlar yetiştirmeyi hedeflediğinden, demokratik düzenin olmazsa olmazıdır.

Eğitim programlarının ve ders içeriklerinin bilimsel ilkelere dayandığı yöneticilerin ve öğretmenlerin objektif davranışlar gösterdiği eğitimin adıdır laik eğitim.

Kimse kusura bakmasın, İzmir’de bu projenin uygulanması mümkün değildir.

Bu nedenle de Manevi Danışmanlık Projesi’nin uygulamaya konulmadan ivedi bir şekilde geri çekilmesi gerekmektedir.

Bizden söylemesi…



