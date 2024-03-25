İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
İzmir'de etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği bildirildi.
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