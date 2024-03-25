İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:23
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news

İzmir'de etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği bildirildi.


İzmir haberleri İzdeniz haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Taş Bebek’ lakabıyla tanınan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı

‘Taş Bebek’ lakabıyla tanınan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı
Atatürk’ün Çanakkale Savaşı taarruz emri ortaya çıktı: Zafer vurgusu dikkat çekiyor

Atatürk’ün Çanakkale Savaşı taarruz emri ortaya çıktı: Zafer vurgusu dikkat çekiyor
Psikolojide mesleki kirlilik

Psikolojide mesleki kirlilik
Günlük burç yorumları: 26 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu
Gökyüzünde parlak ve mavi sarmal görüldü; SpaceX suçlanıyor

Gökyüzünde parlak ve mavi sarmal görüldü; SpaceX suçlanıyor
Aslı Enver kızı Elay hakkında konuştu: ‘Kime benzediğine siz karar verin’

Aslı Enver kızı Elay hakkında konuştu: ‘Kime benzediğine siz karar verin’
Pratik ve ekonomik: Evde Ramazan pidesi tarifi

Pratik ve ekonomik: Evde Ramazan pidesi tarifi
İsmail Kartal’dan sitem: ‘Birinin şişlenmesini mi bekleyecektik?’

İsmail Kartal’dan sitem: ‘Birinin şişlenmesini mi bekleyecektik?’