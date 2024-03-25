İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:23

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:23

İzmir'de etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği bildirildi.