İzmir’de yaz okulları için kayıtlar başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Haziran’dan itibaren 17 ayrı tesiste 26 farklı branşta eğitim vereceği yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:14
İzmir’de yaz okulları için kayıtlar başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin spora erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle sürdürdüğü yaz okulları 24 Haziran’da kapılarını açıyor. 17 tesiste 26 farklı spor branşında verilecek eğitimler için kayıtlar başladı.

Yaz okulları kapsamında atletizm, basketbol, futbol, cimnastik, tekvando, judo, tenis, satranç, temel hareket eğitimi, yüzme, su topu, halk oyunları, dans, özel öğrenciler basketbol-yüzme, voleybol, masa tenisi, güreş, badminton, zeka oyunları, karate ve futsal branşlarında eğitim verilecek. Ayrıca yetişkin kursiyerler için pilates, step-aerobik, kano, zumba, sağlıklı yaşam, kondisyon, yoga, yüzme ve tenis branşları var.

TESİSLERDE SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İzmirliler 24 Haziran’da başlayacak spor eğitimlerine Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu, Konak Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası, Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası, Bornova Havuz İzmir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu, Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası, Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi, İzmir Marina, Bayraklı Çiçek Halı Saha, Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bostanlı Rekreasyon Alanı, Beydağ Spor Salonu, Bayındır Çırpı Çok Amaçlı Spor Salonu, Foça Bağarası Spor Salonu’nda katılabilecek.


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