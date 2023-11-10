İzmir’in gurur kaynakları

Yayınlanma: 10.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 03:00

Dans Ege Spor Kulübü'nün 2009 doğumlu sporcuları Ada Belce Taştan ve Duru Vahaplar, İzmir’in gururu oldu. Arda ve Duru, 4-5 Kasım tarihlerinde ilk kez gerçekleşen Dans Sporu Solo Türkiye Şampiyonası’nda Latin kategorisinde sergiledikleri performanslarla 1. ve 2. olarak tarihe geçti.

Bu büyük başarıyla 10-12 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın Mallorca kentinde gerçekleştirilecek olan “WDSF World Championship Solo Latin Female Junior II” kategorisinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde eden milli sporcular, Cumhuriyetin 100. yılında daima Atatürk’ün izinde olacaklarını ifade ederek, Türkiye’yi İspanya’da gururla temsil edeceklerini söyledi.