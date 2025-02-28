İzmir’in havası alarm veriyor

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:00

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Kara Rapor 2024 verilerine göre Türkiye’de nüfusun en az yüzde 92’si kirli hava solurken üç büyük kent arasında İzmir’in havası İstanbul ve Ankara’dan daha kirli.

Kentte, sanayi kuruluşları, maden ocakları, plansız yapılaşma, çevre katliamları, fosil yakıt kullanımı, trafik gibi etkenlere dikkat çeken TMMOB Çevre Mühendisi Odası İzmir Şube Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan, Karşıyaka, Menemen, Kemalpaşa, Yenifoça, Torbalı, Alsancak, Ödemiş ve Karabağlar’daki hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü standartlarının üzerinde olduğunu söyledi. İzmir’de hava kirliliği son ölçümlere göre endişe verici boyutlara ulaştığını aktaran Selma Akdoğan, “Paylaşılan verilere göre; Menemen 164 gün , Alsancak 89 gün, Karabağlar 75 gün, Bayraklı 67 gün, Bornova 65 gün ve Ödemiş 64 gün kirlilik seviyesi aşıldı. Söz konusu ilçelerdeki sanayi faaliyetleri, bina yıkım süreçleri ve yakın ilçelerden rüzgâr ile taşınabilecek kirleticilerden bahsetmek mümkün. Aliağa bölgesinde bulunan iki ölçüm istasyonunda veri yüzdeleri yüzde 50 civarında olmakla birlikte mevcut sanayi tesisleri bulundurulduğunda PM10 seviyesinin paylaşılan değerlerin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz” dedi.