İzmirli başkanın hatırlattığı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:48

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:48

TFF Fair Play 2023-2024 Sezonu ödülleri TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından açıklandı. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan kurulun başkanlığını İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten yapıyor.

Ali Erten; Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı iken Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’i Barcelona Lassa ile oynanan tarihi Euroleague maçına davet eden bir spor adamı. İşin belki çok dillendirilmeyen kısmı ise; salon girişini karıştıran Göztepe Başkanı’nın ezeli rakibin taraftarları arasında kendini bulması. Herkes “eyvah” derken, Sepil’in kendisine yol gösteren Karşıyakalı taraftarlarla yan yana muhabbet ederek salona girmesi. Bu tablo söz konusu fair play olunca İzmirli için gerisinin teferruat olduğunun en güzel yansımalarından biri olarak belleklerimizden hiç silinmedi. Tıpkı İzmirli’nin zor durumda rekabet ne kadar keskin olursa olsun rakibinin yardımına koşması gibi.

Yıllar sonra Göztepeli ve Karşıyakalı başkanların tribünde yan yana yer almaları ve sadece maç seyretmekle yetinmeyip dostluk ve işbirliğini geliştirmesine, bendenizin de için de bulunduğu İzmir TSYD kayıtsız kalmamıştı. Yılın spor adamı fair play ödülüne Erten ve Sepil layık görülmüştü.

FAİR PLAY ÖDÜLÜNDEN KURUL BAŞKANLIĞINA

Ali Erten, daha sonra yıllar önce (1998) büyük ümitlerle kurulmuş ama resmen kapanışı yapılmış bir vakfı, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nı diriltmek üzere kolları sıvadı. Söz konusu İzmir’in asırlık kulüpleri; tarihin bize bıraktığı en değerli miras olunca biz de çağrıya kayıtsız kalamadık ve vakfın yönetimine katıldık. Vakıf bir toplantı salonu bile bulamadığımız o zor günlerin ardından Türkiye’nin tek “yerel profesyonel spor kulüpleri birliği” olarak giderek kendini geliştirdi. Nicelik olarak değil nitelik olarak büyüdü, gönüllük esasıyla yönetime katılan emektarların, değerli kulüp başkanları ve temsilcilerinin de ortak çabaları ve konuya fair play bakış açılarıyla aranılan, örnek gösterilen bir oluşum haline geldi.

İZVAK’ın en önemli misyonlarından biri İzmir içinde fair play ruhunu canlandırmak oldu. Kıyasıya bir rekabet yaşanırken vakfın çatısı altında, rakiplerinin en önemli yaşamsal sorunlarına sahip çıkan ve bu uğurda mücadele veren, hakça paylaşmayı önde tutan, profesyonellerin oluşturduğu birlikte amatöre düşen vakıf kurucularından İzmirspor’a vefa gösteren, şartlar ne olursa olsun birlikte hareket etmeyi yazılı bir anlaşmayla garanti eden imrenilecek bir birliktelik oluşturmasıydı.

(Etik olarak, 40 yılı bulan spor yazarlığı uğraşımda bana emanet edilen köşelerde içinde bulunduğum kurumlardan söz etmeyi zorunlu olmadıktan sonra hiç sevmedim. Ama söz konusu “fair play” olunca kırmızı çizgime de bir çentik atmadan edemedim.)

ÖRNEK OLMASI GEREKEN ÇALIŞMA

Mahmut Başkan’ın (Özgener) ardından, 11 yıl sonra Talat Papatya ile birlikte yıllardır İzmir’e kapalı kapıları aralayıp Federasyon kurmayları arasına katılan, İzmirli Başkan’ın kurulu nefis bir çalışma hazırlamış. Süper Lig verilerini Avrupa’nın 10 büyük ligi ile karşılaştırırken, kelimenin tam anlamını karşılayan “dürüst oyun” analizini, faul ve kart verileri, en çok sahada kalma, en çok forma giyip kırmızı kart görmeme, en çok oynayıp en az faul yapanlar, topun oyunda kalma süreleri, oyunu yöneten hakemlerin buna katkıları, topu oyuna en kısa ve uzun sürede sokan takımlar gibi somut ölçütlere dayandırarak yapmış.

Bence bu değerli çalışma kağıt üzerinde kalmamalı yeni gelecek federasyon yönetimi ve MHK bu verilerin ışığında oyuncular, teknik adamlar ve hakemler başta olmak üzere fair play’e uygun davrananlar somut ödüllerle ödüllendirip, davranamayanlara da yaptırımlar uygulanmalı. Bu anlamlı çalışma ete kemiğe büründürülmeli.

GÖZTEPE’NİN GURUR TABLOSU

Türkiye Futbol Federasyonu özel ödülleri değerlendirmesinde ise İzmir adına gurur verici ödüller var. Gerekçeler ise fair play adına gerek 99. Yılını kutlayan sarı kırmızılı camia, gerekse bir İzmir takımı olarak kent adına gerçekten gurur verici ölçütleri içeriyor.

Trendyol 1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Takımı; Göztepe… Sarı kırmızılılar sezonu takım olarak doğrudan kırmızı kart görmeden, ikinci sarıdan gördüğü tek kırmızı kartla tamamlayan tek takım olmuş. Maç başına 1.88 ortalama ile ligin en az sarı kart gören takımlarından biri. Kurul, “Sezon boyunca iddialı bir şekilde mücadele veren ve Süper Lig'e çıkma başarısı bir takımın, sportif başarıyı amaçlarken zorlu mücadele koşullarında ve kazanma baskısı altında dahi Fair Play değerlerini ve centilmenliği elden bırakmayarak en iyi kart istatistiklerine sahip olması” nı ödüle layık bulmuş.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü ise Göztepe’nin teknik patronu Stanimir Stoilov… Kurul onun için de Fair Play değerleri ile bire bir örtüşen eylem, davranış ve kişiliğinden dolayı örnek alınacak şu gerekçeye yer vermiş:

“Göztepe ile Süper Lig'e yükselirken, sözleri, davranışları ve vizyonu ile ülke futbolumuza ve marka değerine katkı sağlayan yaklaşımları, maç önü ve sonunda rakiplerine, rakiplerinin emeğine, hakemlere, futbol ailesine ve futbolun diğer paydaşlarına saygılı açıklamaları, oyuncuları üzerinde güven ve saygı uyandıran oyun odaklı centilmen duruşu ve örnek davranışları yanında gerektiğinde kendi objektif özeleştirisini yapabilmesi, daha iyi oynadığı için rakibini içtenlikle tebrik etmesi, skordan bağımsız olarak saha kenar duruşunu bozmadan oyunda kalması…”

Tüm bunlara ek olarak Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı’nın, “Çeşitli sosyal, ekonomik ve önyargı gibi sorunlardan ötürü spor karşılaşmalarına katılamayan, özellikle ilkokul ve ortaokul yaşlarındaki öğrencilerini sporla buluşturmayı amaçladığı” belirtilen “Şehrimin Takımı” adlı projesi de sosyal sorumluluk projeleri arasında yer aldı.

Bu sezon az buz şey yaşamadık. Şampiyonluk uğruna neler yapılmadı, neler söylenmedi. Ya diğerleri? En acısı da Kulüp Başkanı sahanın hakem yumrukladı, hem de FIFA kokartlısını… Avrupa’ya rezil olduk. Fair Play ayaklar altındaydı. İzmirliler ise olgunlukla kazanıp, olgunlukla kaybettiler. Fair Play ruhundan birkaç küçük istisna dışında hiç uzaklaşmadılar.

İzmirli Başkan Ali Erten’in önderliğindeki Fair Play Kurulu bize, “Futbol artık endüstri haline geldi” saptamasıyla başlayıp, renk aşkı teraneleri ve ezeli rekabet bahaneleriyle giderek unutulmaya başlayan “Fair Play” i hatırlattığın için teşekkürler.

Çok kolay unutmamamız dileğiyle; İyi Bayramlar.

Suavi Yardımoğlu