İzmirli Gazeteciler, depremzede meslektaşları için seferber oldu

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:40

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 12:40

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaralarını sarmak için gazeteci meslek grupları da seferber oldu. İzmirli basın meslek kuruluşları depremden etkilenen meslektaşlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla harekete geçti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği, Ege Magazin Gazetecileri Derneği, Sağlık Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği, “TEK İŞİMİZ HABER DEĞİL” isimli kampanyada güçlerini depremzede gazeteciler için birleştirdi.

T.C. İzmir Valiliği’nin bilgisi ve oluruyla yürütülen kampanya kapsamında ayni bağışlar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde toplanıyor. İGC, ayni yardımları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek. İzmirli gazetecilerin ayni yardımlarının depremzedelere ulaştırılmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılık edecek.

Gazeteciler, nakdi bağışlarını üyesi oldukları meslek örgütünün hesap numaralarına ‘BAĞIŞ’ olarak gönderebiliyorlar. Gazeteci olmayan vatandaşlarda arzu ettikleri takdirde kampanyada yer alan derneklerin hesap numaralarına bağışta bulunabilecekler.

“Tek İşimiz Haber Değil” isimli kampanyamıza haberleriyle destek vermek isteyen meslektaşlarımız ekteki görsele haberlerinde yer verebilirler. Kampanyaya nakdi destek vermek isteyen gazeteciler ve vatandaşlarımız kampanyaya katılan İzmir basın kuruluşlarıyla iletişime geçerek yol alabilirler.