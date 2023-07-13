İzmirli genç gazeteciler, ustalarla Efes Selçuk’ta buluşacak

Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:52

Güncelleme: 13.07.2023 - 13:52

İzmirli genç gazeteciler, tarım gazeteciliği ve önemi için Efes Selçuk’ta bir araya gelecek. Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Seferi Keçi ve Seferihisar Gazeteciler Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde hayata geçirilecek.

USTA GAZETECİ ALİ EKBER YILDIRIM İLE BAŞLAYACAK

Genç gazetecilere yönelik düzenlenecek atölye çalışmaları, duayen tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım’ın tarım gazeteciliğinin ana hatlarını paylaşacağı “Tarım Gazeteciliği ve Tarım Politikaları” adlı oturumu ile başlayacak. Yıldırım’ın ardından İLKSES Gazetesi Yazı İşleri Müdür Erdal Erek, “Gazetecilikte Branşlaşma ve Tarım Gazeteciliğinin Önemi” oturumu ile branşlaşmanın ve tarım gazeteciliğinin kurumların yazı işlerindeki faydalarına değinecek. Atölyelerin ilk günü Tarım ve Gıda Yazarı Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat’ın, “Tarım ve gıda gazeteciliği ve yerel yönetimler” ile “Tarım, Gıda ve Sosyal Medya” adlı oturumları ile sona erecek.

ÜRETİCİLERLE HABER ÇALIŞMASI YAPILACAK

Tarım gazeteciliği atölyesinin ikinci günü Ümit Şahinler’in “Tarım Gazeteciliğinde Habercilik” paneli ile başlayacak ve Baha Okar’ın “Tarımda Çözüm Gazeteciliği” paneli ile devam edecek. Ardından saha haberciliğin ayrıntıları ve sahada üretici ile doğru iletişim için “Sahada Tarım Gazeteciliği” atölyesi kapsamında Belevi’de 16 Temmuz’da yapılacak Şeftali Festivali’nde Efes Selçuklu üreticiler ziyaret edilerek yerinde haber çalışması yapılacak.

GELECEK NESİLLERE KAYNAK OLUŞTURACAK

Atölyelerin tamamı ve iki gün boyunca yapılan tüm çalışmalar hem gelecek nesillere kaynak oluşturması hem de katılamayanların ulaşabilmesi için “Genç Gazeteciler için Tarım Gazeteciliği El Rehberi” adıyla basılı olarak hazırlanacak. Bu rehber, aynı zamanda web sitesi aracılığıyla da dijital olarak yayınlanacak.

Çalışmanın devamlılığı ve tarım gazeteciliğinde kendini geliştirmek isteyen genç gazetecilerin pratik yapabilmesi için tarım temalı bir çevrimiçi haber sitesi kurulacak ve bu sitede kendini geliştirmek isteyen gazeteciler içerikler üreterek, editör kontrolüyle haber çalışmalarını yayımlayabilecek.