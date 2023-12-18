İzmirliler en uzun gecede koşacak

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:58

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın en uzun günü 21 Aralık’ta “En Uzun Gece Koşusu” düzenleyecek. Konak Saat Kulesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasındaki halk koşusu saat 21.12’de başlayacak. Saat Kulesi önünden start alacak koşuya katılacaklar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı takip ederek 6 buçuk kilometrelik etabı Marina İzmir’de tamamlayacak. Etkinlik en uzun gecede koşmak isteyen herkesin katılımına açık olacak.