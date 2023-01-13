İzmirliler nefes alamıyor: Dumanlar şehri kapladı!

İzmir’de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar adeta kenti kapladı. Nefes almakta zorlanan İzmirliler için açık hava etkinlikleri yapılmaması uyarısı yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:13
İzmirliler nefes alamıyor: Dumanlar şehri kapladı!
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Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. İzmir’de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı. 

Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi. Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan edinilen bilgide, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği görüldü. Uygulamada özellikle Konak ilçesinde spor ve pikinik gibi açık hava faaliyetlerinin yapılmaması konusunda uyarılar yer aldı.


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