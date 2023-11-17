İZSU, İzmir’in su hafızası için harekete geçti
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU yöneticileriyle birlikte İzmir’in tarihi su yapılarını inceledi. Köseoğlu, bu eserlerin kent yaşamına yeniden kazandırılması için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını ifade etti.
Suyun İzmir’in kültürel ve tarihsel birikiminin en önemli unsurlarından birisi olduğu bilinciyle hareket eden İZSU Genel Müdürlüğü, kentin tarihi su yapılarını ayağa kaldırmak için harekete geçiyor. İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve beraberindeki İZSU heyeti bu hedef kapsamında İzmir’in tarihi su yapılarını inceleme amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Çakaloğlu Han'ın girişinde bulunan Gaffarzade Sebili'nin ardından Sinanzade, Katipoğlu, Sofuoğlu, Dönertaş Sebilleri, Uray Çeşmesi ve Vezir Suyu Kemerlerinde incelemelerde bulunan heyet, İkiçeşme, Kadifekale, Kocakapı, Uray Çeşmesi ve Emir Sultan Türbesi ile ilgili tarihi bilgileri aldı.
KÖSEOĞLU: SU İZMİR’İN KÜLTÜRÜNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP
İncelemelerin ardından beraberindeki heyetle durum değerlendirmesi yapan İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, “Su, İzmir’in kent kültüründe, kentsel hafızasında çok önemli bir yere sahip. Su, İzmir’in tarihi dokusunun ana motiflerinden biri demek yanlış olmaz. Bunu, kentimizin tarihi su yapılarının sayısından anlıyoruz. Biz bu eserleri kent yaşamına yeniden kazandırmak, suya dair hafızamızı canlandırmak istiyoruz, bunun için de gereken çalışmalara en kısa süre içerisinde başlama kararı aldık.” diye konuştu.
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