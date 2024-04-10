İZSU "temiz körfez” için mesaide

Evsel ve endüstriyel atıkların sosyal hayatı ve doğal yaşamı etkilememesi için faaliyetlerini sürdüren İZSU ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da kentin farklı noktalarında bulunan yağmur suyu ızgaraları ve taşkan bacaları ile kanalizasyon ve galeri mecra hatlarındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.04.2024 - 10:18
İZSU
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İzmir'in yağmur suyu ızgaraları ve taşkan bacaları ile kanalizasyon ve galeri mecra hatlarındaki temizlik faaliyetlerine Ramazan Bayramı'nda da devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri,  7/24 esasıyla çalışmalarına devam ediyor. Evsel ve endüstriyel atıkların sosyal hayatı ve doğal yaşamı etkilememisi adına olağanüstü gayret gösteren ekipler, İzmir Körfezi'nin temiz kalması için de mücadele ediyor.

Bu kapsamda İZSU ekiplerinin temizlik iş ve işlemlerine devam ettiği Meles Çayı Deltası ve Arap Deresi; Konak, Karabağlar, Buca ve Gaziemir sınırlarından geçiyor. Emrez, Kozağaç, Uzundere, Çitlembik gibi birçok dere sisteminin bağlandığı Meles Çayı ve Arap Deresi, Halkapınar mevkiinde birleşerek yağış sel sularını İzmir Körfezi’ne ulaştırması nedeniyle İzmir için büyük önem taşıyor.

İŞ MAKİNELERİ SAHADA

Dere yataklarında biriken atıkları her yıl düzenli olarak temizleyen ekipler, bu yıl da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kokusuz ve huzurlu şekilde geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 28 farklı amaçlı iş makinesi, 34 kamyon ve 60 personel temizlik çalışmalarında görev alıyor. Söz konusu alanlarda geçen yıl 67 bin ton malzeme çıkartılırken;  bu sene yapılan çalışmalar sonucunda ise benzer miktarda malzemenin çıkarılarak bölgeden uzaklaştırılması hedefleniyor.  

Meltem İzmir Gemisi’nde incelemeler bulunan İZSU yetkilileri, İzmir Körfezi'ni kirleten ana unsurları ortadan kaldırmanın yanı sıra bir çok fiziki yatırımı da hayata geçirmeye devam ediyor. İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi revizyon çalışmalarını, Melez Dersindeki çalışmaları ve Gemideki çalışmaları da yerinde denetledi.


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