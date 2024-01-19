Kadın emeği ürünler ‘Efe Bakkal’larda

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:13

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sadece kadınların istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda son teknoloji makinelerle hijyenik şartlarla tüketime hazır hale getirilen, enginar, şevketi bostan, erişte, deniz börülcesi, kurutulmuş domates gibi çok çeşitli gıda ürünleri Efe Bakkal raflarında yerini almaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilerin ürettiği çok sayıda ürün de değerinde satın alınarak Efe Bakkallarda vatandaşların beğenisine sunuluyor.

“Efe Bakkal” projesi hakkında bilgi veren belediye başkanı M. Fatih Atay, “Efe Bakkal projemizle yerel ekonomiyi desteklemenin yanında, kadın girişimciliğini teşvik etme fırsatı verdik. Kadınların, çocukların ve tüm Efeler halkımızın mutlu olduğu bir ilçe için sosyal sorumluluk projelerimizle, sadece belediyecilik görevimizi yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. Bu nedenle kadınların el emekleriyle üretilen ürünlerin satıldığı Efe Bakkallar sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda bir toplumsal değerdir. Bu değeri hep birlikte büyüterek, güçlü bir Efeler inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.