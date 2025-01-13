Karabağlar Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:57

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:57

Karabağlar Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 bin hayvanı kısırlaştırılırken, 15 bin hayvana aşı ve paraziter tedavi uygulanarak sağlıklarına kavuşmaları sağlandı. Düzenlenen sahiplendirme etkinliklerinde ise yaklaşık 250 kedi ve köpek sıcak bir yuvaya kavuştu.

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi, Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi ve Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’nde sürdürüyor. Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi’nde kısırlaştırma hizmetleri devam ederken, Nazım Hikmet ve Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezleri’nde kısırlaştırma, ihbar değerlendirme, tedavi, cerrahi ve ortopedik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 3 araç ve uzman personelden oluşan ekip, ilçenin tüm noktalarına hizmet götürerek sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

MODERN DONANIMLI MERKEZ

Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi, modern donanımı ve ileri teknoloji ekipmanlarıyla da öne çıkıyor. Merkezde tam donanımlı ameliyathane, muayene odası, röntgen cihazı, CR cihazı, laboratuvar, tam kan sayım cihazı, otoklav, sterilizatör, hasta başı monitörü ve eczane gibi pek çok tıbbi ekipman bulunuyor. Bu sayede sokak hayvanlarının ihtiyaç duyduğu tedaviler hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor.

BAŞKAN KINAY: ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti. Kınay, “Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu çalışmalarımız, hayvan severlerin desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bu hizmetlerden yararlanmaya ve sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.