Karabağlar’a Üç Fidan Anıtı yapılacak

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:24

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:24

İzmir’de Karabağlar Belediyesi Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısının ilki Helil Kınay’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Bir ay boyunca yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Kınay, önceki dönem devam eden mevcut çalışmaların sürdüğünü belirtti. 58 mahallede de hizmetlerin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kınay, Atatürk Gençlik Merkezi, Yeşilyurt Pazar Yeri, Uzundere Gençlik Merkezi, Günaltay Pazar Yeri ve Sevgi Mahallesi Belediye Hizmet Alanı projelerinin ve yeşil alan düzenlemelerinin devam ettiğini ifade etti. Yapılan tüm çalışmalarla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapıldığının altını çizen Başkan Kınay, hizmetlerin halka açık ve şeffaf bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

İLK MUHTARLAR MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

Önceki ay seçim döneminde söz verildiği gibi Muhtarlık Meclisi’nin de kurulduğunu ifade eden Başkan Kınay, meclisin ilk toplantısının gerçekleştirildiğini söyledi. Belediye Meclisi toplantısından sonra önümüzdeki günlerde muhtarlarla tekrar toplantı gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan Kınay, tüm çalışmaların etkili ve verimli olmasıyla ilgili hem bilgilendirme hem de koordinasyonu hep birlikte devam ettireceklerini ifade etti.

3 FİDAN ANITI YAPILACAK

Yapılan bilgilendirmelerin ardından meclis gündemine geçilen toplantıda meclisçe verilecek önerler konuşuldu. Parti grupları tarafından sunulan önergelerin ilgili komisyonlara sevkinin oylandığı toplantıda sahipsiz sokak hayvanlarından, kapalı pazar yerlerinin çok amaçlı kullanılmasına kadar birçok önergenin komisyonlara sevki oylandı. Önceki gün anma etkinlikleri gerçekleştirilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın anılarını yaşatmak adına Karabağlar sınırları içerisinde bir 3 Fidan Parkı ve anıtının yapılması önergesinin verildiği toplantıda ilgili önerge değerlendirmeye alındı. Yapılan oylamaların ardından birimlerden gelen önergeler masaya yatırıldı.

SMA HASTASI GÜLSİMA BEBEK İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Birimler tarafından sunulan önergelerin ilgili komisyonlara sevkinin oylanmasının ardından dilek ve temennilere geçilen toplantıda Karabağlar’da yaşayan SMA hastası Gülsima bebek için destek çağrısında bulunuldu. Karabağlar’da yaşayan özel gereksinimli vatandaşlar için de çalışmalar gerçekleştirilmesi konusunun tartışıldığı toplantıda meclisten gelen işitme engelli vatandaşlar için tercüman önerisine yönelik Başkan Kınay, gelecek toplantıda bu desteğin sağlanması için harekete geçeceklerini belirtti.

Birleşimin kapanışına doğru söz alan Başkan Kınay, 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında konuşarak tüm emekçilerin İşçi Bayramı’nı kutladı. Ardından 5 Mayıs’ta Yeşilyurt Kara Fatma Parkı’nda şenlikle kutlanan Hıdırellez için konuşan Başkan Kınay; baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü Hıdırellez’de tutulan dileklerin kabul olmasını temenni ettiğini dile getirdi. Sonrasında 6 Mayıs hakkında konuşan Başkan Kınay, 3 Fidan’ı anarak söze başladı. Onların mücadelesinin bitmediğini ve bitmeyeceğinin altını çizen Başkan Kınay, “Her yol Deniz’lere çıkar” dedi.