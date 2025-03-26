Karabağlar’dan bayram öncesi Pazaryeri kararı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:51

Güncelleme: 26.03.2025 - 15:51

Karabağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde kent merkezinde yaşanan kaldırım ve yol işgallerini önlemek amacıyla harekete geçti.

Eskiizmir Caddesi üzerindeki Bozyaka ve Zincirlikuyu bölgelerinde yoğunlaşan seyyar satıcılığı kontrol altına almak amacıyla, Bozyaka Kapalı Pazar Yeri bu yıl seyyar satıcıların kullanımına açılacak. Arife günü saat 08.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olacak Bozyaka Kapalı Pazar Yeri’nde, seyyar satıcılar belirlenen alanlarda satış yapabilecek. Belediye yetkilileri, seyyar satıcıların Cuma günü saat 12.00’ye kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.

Açılacak stantlar tekstil ürünleri, kuruyemiş ve şekerleme, hırdavat malzemeleri, züccaciye ürünleri ve hediyelik eşyalarından oluşacak. Yetkililer, izinsiz tezgâh açan satıcılar hakkında cezai işlem uygulanacak.