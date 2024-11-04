Karşıyaka Belediyesi'nin mutfağı lösemili çocuklar için üretti

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:32

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:32

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent. A.Ş. bünyesinde hem mutfak kültürünün gelişimine katkı sunmak hem de gastronomi alanında nitelikli personel yetiştirmek amacıyla çalışmalar yürüten Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda merkezin kapıları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllülerine açıldı. Usta şefler ile birlikte mutfağa giren 15 gönüllü, vakıf tarafından düzenlenen şenlik için ikramlar hazırladı. Gün boyunca, 500 çocuk için çikolatalı kurabiye, poğaça ve tuzlu kek pişirildi.

"TÜRKİYE’DE BİR YEREL YÖNETİM TARAFINDAN KURULAN İLK VE TEK TESİS"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Cordelion Mutfak Sanatları Merkezimiz, alanında kapsamı ve teknolojisi itibarıyla Türkiye’de bir yerel yönetim tarafından kurulan ilk ve tek tesis olma özelliğini taşıyor. Bu modern merkezde gastronomiye katkı sunarken, sosyal sorumluluk bilinciyle dayanışma faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyoruz. Son olarak LÖSEV’e kapılarımızı açarak, düzenledikleri anlamlı organizasyona katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi, kalplerindeki umudu büyütebilmek için her zaman dayanışmaya hazırız. Sivil toplum örgütlerimizle iş birliği yapmaya, el ele verip yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.