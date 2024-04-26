Karşıyaka’da en güzel balkon ve bahçeler yarışıyor!

Karşıyaka Belediyesi tarafından 22’nci kez düzenlenen ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’na başvurular başladı. Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal “Yaşam alanlarını güzelleştirerek kentimize değer katan Karşıyakalıları ödüllendireceğimiz yarışmamıza herkesi bekliyoruz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:57
Karşıyaka’da en güzel balkon ve bahçeler yarışıyor!
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Kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmeyi ve yurttaşları çevre düzenlemesine teşvik etmeyi amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’nı bu yıl 22’nci kez gerçekleştirecek. 

‘En Güzel Balkon’, ‘En Güzel Bahçe’ ve ‘En Güzel Apartman Bahçesi’ olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak yarışmaya katılmak isteyenler, 5 Mayıs Pazar gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

EN GÜZELLER SEÇİLECEK

Ödüllü yarışmada hem güzellikleriyle kent estetiğini güçlendiren hem de geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere uyum sağlayarak çevreye değer katan balkon ile bahçeler seçilecek. Bu kapsamda jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılacak ziyaretlerde; balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, sürdürülebilirlik, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı, aydınlatma ve sulama sistemleri, kent bahçeciliği, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi ölçütlere göre puanlama yapılacak. Her kategoride ilk 3’e girenlere törenle ödülleri takdim edilecek.

22’NCİ YIL HEYECANI

Geleneksel yarışmanın bu sene de yoğun ilgiyle karşılandığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal “Kentimizle özdeşleşen En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’nı bu yıl 22’nci kez gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Karşıyaka insanının çevresine olan saygı ve sevgisini yansıtan bu organizasyon, aynı zamanda duyarlı yurttaşlarımıza bir teşekkür niteliği taşıyor. Yarışmamızla yaşam alanlarını yeşillendiren ve güzelleştiren Karşıyakalıları ödüllendirecek ve örnek göstereceğiz. Herkesi bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.


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