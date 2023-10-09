Kemalpaşa Dereköy Bal Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 14:11

Güncelleme: 09.10.2023 - 14:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kemalpasa Belediyesi ve Dereköy Gökyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile düzenlenen Kemalpasa Dereköy Bal Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 8’incisi düzenlenen Kemalpasa Dereköy Bal Festivali’nde konserler, halk oyunları gösterileri ve 10 kilometrelik FunRun dağ koşusu da yapıldı. Yerel üreticilerin bal, üzüm ve zeytin ürünlerini sergilediği festivale ilgi yoğundu.

Dereköy’de düzenlenen festivale İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN YENİ ROTALAR

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü Kemalpaşa’da Dereköy, Cumali, Gökyaka ve Yeşilköy mahallelerinin bilinirliğini arttırmak adına eko turizm kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle doğa yürüyüşleri ve dağ koşusu için yeni rotalar oluşturdu. Bu çalışmalar sonucunda bu yıl ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile 10 km’lik dağ koşusu rotasında FUNRUN Bal Koşusu’na 250 sporcu katıldı. Koşuda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı verdi.