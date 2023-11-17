Kemeraltı çarşısı yılbaşına hazırlanıyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:57

Güncelleme: 17.11.2023 - 10:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kentin tarihi değerlerini, kültürel mirasını korumak ve geliştirmek için 2012’de kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ’nin (TARKEM) 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer’in yönettiği toplantıda yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

“TARKEM TÜRKİYE’NİN EN VERİMLİ YAPILANMALARINDAN BİRİ”

İzmir Tarihi Kent Merkezi'nde UNESCO Dünya Mirası hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Tunç Soyer, “TARKEM belki de Türkiye’nin en verimli ve en çok izlenmesi gereken yapılanmalarından biri. İzmir’in göz bebeği Kemeraltı’nın gelecek yıllara taşınmasıyla ilgili çok önemli bir misyon yüklenmiş durumda ve her geçen gün sağlıklı büyümesini sürdüren bir yapı. Emek veren ve bugünlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“YILBAŞINDA KEMERALTI’NDA GÖRKEMLİ BİR KUTLAMA YAPACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı’nda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Soyer, şunları söyledi: “Adına Kuşaklama Projesi dediğimiz bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız yatırım yaklaşık 700 milyon liranın üzerinde. 4 etaplı bir çalışma. İlk 2 etabı 6 hafta sonra bitecek. Sonrasında 3. ve 4. etap için çalışmayı sürdüreceğiz. Kadifekale’den, İkiçeşmelik’ten gelen yağışlar Kemeraltı çanak konumunda olduğu için esnafın dükkanını basardı. Şimdi bunu tamamen ortadan kaldıracak bir çalışmayı sürdürüyoruz. Adeta Kemeraltı’nın caddelerinin, sokaklarının altında yeraltı nehirleri oluşturuyoruz. İşin zorluğu şurada ki; oradaki yağmur suyu, pis su, elektrik, telefon kablosu, bütün bunların kesilmeden işin devamı gerekiyor. O nedenle gece sürdürülen bir çalışma bu. 6 hafta sonra ilk 2 etap bitmiş olacak. Bu süreç boyunca Kemeraltı Esnaf Derneğimiz ve muhtarımız inanılmaz destek verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Yine onların önerisiyle bu yılın son faaliyetini de şöyle planladık; İzmir’de yılbaşında Cumhuriyet Meydanı’nda, Gündoğdu Meydanı’nda kutlama yapardık. Bu sene İzmirlileri Kemeraltı’na davet edeceğiz.”

“TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR MODEL”

6 hafta sonra aydınlatması, yılbaşı süslemeleri, üst örtüsü, iki etapta tamamlanan sokaklarıyla daha güzel bir Kemeraltı’na İzmirlileri dâhil edeceklerini belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Hazırlıklara başladık. Görkemli bir yılbaşı kutlaması tasarlıyoruz. İnsanları dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezinde kutlamaya davet edeceğiz. 6 hafta sonra hepinizi bekliyoruz. Gerçekten Kemeraltı İzmir’in kalbi. Bu kalbe adeta hep beraber bir masaj yapıyoruz. Damarlarını açıyoruz, gençleştirmeye çalıştırıyoruz. Bu İzmir için çok kıymetli bir girişim, Türkiye için örnek bir model.”

FAALİYET, BİLANÇO VE FİNANSAL SUNUM

Kemeraltı bölgesinin geleceğini parlak bir şekilde şekillendirmek ve İzmir’i dünya çapında tanınan bir tarihi merkez haline getirmek için bir vizyon oluşturduklarını belirten TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, 2022 yılının faaliyet raporunu aktardı. Hizmete alınan Şehit Yakınları ve Gaziler Konuk Evi, Sakin Mekan Agora, Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi projelerinden örnekler veren Genel Müdür Sergenç İneler, Zeybek Anı Evi ve Kültür Merkezi ile Tarihi Pasaj Restoran’ın açılışa hazır hale getirildiğini belirtti. İneler, ayrıca tarihi çarşıda restorasyonu devam eden projelere dair bilgi verdi. Oturumda bilanço ve finansal tablolara ilişkin de sunum yapıldı.

TARKEM’ DE YENİ DÖNEM

Toplantıda TARKEM Yönetim Kurulu’nda 2023-2026 yılları arasında görev yapacak isimler belirlendi. Listede Başkan Tunç Soyer, Alp Avni Yelkenbiçer, Aydın Buğra İlter, Ayşegül Kurtel, Deniz Barçın, Ece Elbirlik Ürkmez, Fadıl Sivri, Hasan Eke, İlknur Rodoplu, İshak Şikar, Necip Kalkan, Salih Özen, Semih Girgin, Serdar Dağıstan ve Sergenç İneler yer aldı. Genel Kurul Toplantısı’nın ardından yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

TARKEM HAKKINDA

TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) ortaklığı yüzde 51’ini kamunun (Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi), sivil toplumun (İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası, ESİAD, İZSİAD, EGİAD vb.), yüzde 49’unu İzmir’e ve Kemeraltı’na gönül vermiş insanlar olmak üzere 176 ortağın oluşturduğu, Kemeraltı ve Çevresi (Kemeraltı, Kadifekale, Basmane) Kentsel Yenileme Alanını canlandırmayı amaçlayan bir kamu-özel işbirliği yapısı olarak faaliyet gösteriyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 14 Nisan 2020 tarihinde eklenen İzmir Tarihi Liman Kenti’nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanmasına ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TARKEM arasında 5 Mayıs 2020 tarihinde bir protokol imzalandı. TARKEM, bu protokol uyarınca İzmir Tarihi Liman Kenti’nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması konusunda yetkilendirilmiş olan kurum konumuna geldi.

22 YAPI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TARKEM, Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı’ndaki kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması amacıyla toplam 19 gayrimenkul projesi kapsamında 22 yapı ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Proje çalışmalarını ise İzmir Tarihi Kent Merkezi’nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Basmane Bölgesi, Kestelli Bölgesi ve Havralar Bölgesi olmak üzere 3 bölge üzerinde yoğunlaştırdı.

2023 yılı Ekim ayı itibari ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Sakin Mekân AGORA, Şehit Yakınları ve Gaziler Konuk Evi ile Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi yapılarının açılışları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer tarafından yapıldı.

2023 yılı sonuna kadar Tarihi Pasaj Restoranı ve Zeybek Anı Evi ve Kültür Merkezi’nin açılışı yapılacak. Şu anda Tarihi Kent Merkezi’nde 5 restorasyon uygulaması devam ediyor. 2024 yılı içerisinde restorasyon uygulamalarının tamamlanması ve bölgeye yönelik pasaj restoranları, konuk evleri, müzeler, anı evleri, ofisler gibi uygun işlevler ile hayata kazandırılması hedefleniyor. 2025 yılının sonuna kadar ise 7 yapının daha restorasyon uygulamasının tamamlanması planlanıyor.