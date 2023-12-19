Kemeraltı’nın asırlık işletmelerine onur plaketi

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:20

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:20

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, 90 yılı aşkın bir süredir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan ailelerin son kuşaklarını çarşıya sunduğu katkıdan dolayı teşekkür plaketi ile onurlandı. Konak'ta bulunan İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ile esnaf ve yurttaşlar katıldı.

“KEMERALTI'NA GÖSTERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN MİNNETTARIM”

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, programda yaptığı konuşmada siyaset üstü kalmaya çalışarak, sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Göreve geldiği ilk günden bu yana İzmirlilere ve esnaflara verdiği sözleri yerin getirmenin gururunu yaşadığını anlatan Semih Girgin, “Uzun zamandır Kemeraltı bu kadar gündemde kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi gibi birçok kurum bir masa etrafında Kemeraltı'nın geleceği üzerine ciddi sorumluluk aldı. Biz de gerekli katkıları koymaya çalışıyoruz. Kemeraltı'na gösterdiğiniz destek ve sahiplenme için minnettarım” dedi.

“BİZİMLE YÜRÜDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e özel olarak teşekkür eden Girgin, şunları söyledi: “Bizimle yürüdüğünüz için, biz esnaflara güvendiğiniz için Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum. Tunç Başkanımızla pandemi, deprem yaşadık. Ekonomik krizleri aşmaya çalışıyoruz. Ama hayal ettiğimiz Kemeraltı için hiç geri adım atmadı. Naif, çalışkan başkanımızın eseridir aslında bugün karşınızda olmamız” dedi.

“BU ŞEHRİN MAYASI SİZLERSİNİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de çok heyecanlı olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, duygu dolu anlar yaşadı. Gözleri dolan Soyer, şunları söyledi: “Şehirleri şehir yapan şey binalar değil. Şehirleri şehir yapan o insanlar, o gelenek, o kültürdür. Ve onun en güzel örnekleri, bu akşam bizimle birlikte. İnsan kendini zor tutuyor. Boğazı düğümleniyor. Bu kadar uzun zamandır bunu sürdürmek, gelecek nesillere bırakmak çok büyük bir gurur vesilesi. Kemeraltı ile hep 2 bin 500 yıllık bir çarşı diye övünürüz. Ama asıl hikayeyi yaşatan, yaratan ve sürdüren burada gördüklerimiz, sizlersiniz. Her birinizle gurur duyuyoruz. Bu şehrin mayası sizlersiniz. Bu şehrin kökü sizlersiniz. İyi ki varsınız.”

“YENİ YILI BURADA KUTLAYACAĞIZ”

Bölgede süren çalışmalara da değinen Başkan Tunç Soyer, “Kemeraltı'nda gövdemizi taşın altında koyduk. Yaptığımız çalışma hakikaten ağır bir çalışma. Kazdığımız caddelerde, sokaklarda yüz yıl önceki kanalları görüyoruz. Yüz yıl önceki alt yapıyı görüyoruz ve anlıyoruz ki yüz yıldır dokunulmamış. Çok ağır bir tablo. Ekipler, burada çok zor koşullar altında çalışıyor. Ama yürüyoruz, emin adımlarla yürüyoruz. TARKEM, esnaf odamız, muhtarlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Belediyenin farklı kurumları da burada çalışıyor. Herkesin el birliğiyle yürüdüğü bir yolculuk. Çok az kaldı. Yeni yılı burada kutlayacağız. İzmir yeni yıla Kemeraltı'nda girsin istedik. Onun için çok hazırlık yapıyoruz” dedi.

SOYER'DEN ESNAFI RAHATLATAN AÇIKLAMA

2024 yılında Kemeraltı esnafından katı atık bedeli alınmayacağını anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapılacak diğer çalışmaları da şu sözlerle sıraladı: “9 ayrı noktada ücretsiz internet hizmeti devreye giriyor. Zeybek Anı Evi’ni açacağız. Tarihi Pasaj Restoran’ı açacağız. Turist otobüsleri için Konak Tanıtım Bürosu önünde 6 otobüslük bir yer hazırladık. Gelecek aydan itibaren bunu da hayata geçireceğiz. Şıkır şıkır, cıvıl cıvıl bir Kemeraltı yaracağız. Eskinin görkemine uygun bir Kemeraltı yapmamıza çok az kaldı. Yaptığımız tüm çalışmalarla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki kuşaklar da hayırla ansınlar istiyoruz. Diliyorum ki Kemeraltı o pırıl pırıl günlerine çok yakında kavuşacak. Sizlerin gözü arkada kalmasın. Bunu el birliği ile başaracağız. Çok daha güzel bir Kemeraltı’nı hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

TARİHİ YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda Kemeraltı'nda tarihi yatırımlar devam ediyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının ilerlediği Kemeraltı'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları ile aydınlatma, gerilim hatları yenileniyor, yollar betonla kaplanıyor ve granit döşeniyor.

ESNAF KOROSU İLK KONSERİNİ VERDİ

Konuşmaların ardından İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği bünyesinde kurulan Tarihi Kemeraltı Esnaf Türk Müziği Korosu, 100. Yıl Cumhuriyet Konseri ile sahne aldı. Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde ilk konserini sanatçı Derya Derin şefliğinde veren koro, en güzel parçaları davetliler için seslendirdi.

Plaket alan isimler şu şekilde:

Üner Özer-Üner Moda (1933)

Hakan Kutucuoğlu-Kutucuoğlu Bijuteri (1931)

Haluk Eron ve Davit Habif -Fikri Eron Tuhafiye (1930)

Rafael Palombo-Palombo Ticaret ( 1930)

Sakıp Taş- Emin Ticaret Tenekeci Sakıp Taş (1929)

Ali Özkanlı- Ankara Gıda Pazarı (1928)

Vasfi Susup- Kazmirci Erkek Giyim (1927)

Sinan Yeşilçavdar-Kurukahveci Hüseyin Efendi (1926)

Emre Dal- Dal Manifatura (1925)

Hamza Rüstem-Derin Rüstem (1925)

Önder Madran-Madran Gömlek (1923)

Emin Ali Kulalıoğlu-Camcı Mefruşat (1923)

Kevin Borg-Borg Kuyumculuk (1922)

Başar Manisalı-Manisalı Gıda (1922)

Abdurrahman Aydoğan-Kahvecioğlu Kahve (1921)

Ali Ragıp Kitapcı- Yavuz Kitapevi ( 1913)

Aykut Yenice- Çorbacı İsmet Usta (1912)

Uluer Ailesi- As Optik (1905)

Mehmet Irmak- Ali Galip (1884)