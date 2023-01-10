Kılıç, hipodromda saldırıya uğrayan işçiye sahip çıktı
TJK Şirinyer Hipodromu’nda görevinin başındayken uğradığı saldırıyla gündeme gelen temizlik işçisine Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’tan destek geldi. Başkan Kılıç, temizlik emekçisinin yanında olduklarını, hukuki süreci takip edeceklerini söyledi.
Temizlik görevlisi İ.G., geçtiğimiz pazar günü mesai arkadaşlarıyla at yarışlarının ardından Şirinyer Hipodromu’nda temizlik çalışmalarına başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D. temizlik işçilerinden İ.G.'nin yanına gelip tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İ.G., avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikâyetçi oldu.
Olay ülke gündeminde geniş yer bulurken temizlik emekçisi İ.G.’yi, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç makamında ağırladı. Burada konuşan Erhan Kılıç, “Emekçi ağabeyimize yönelik bu çirkin saldırı kabul edilemez. Böylesi talihsiz bir olayın kültürün, tarihin ve kardeşliğin kenti olarak tanımlanan Buca’mızda yaşanması bizi ayrıca üzmüştür. Mağdur emekçimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Her zaman yanındayız. Hukuki sürecin de takipçisi olacağız” dedi.
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