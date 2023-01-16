Kılıçdaroğlu’ndan “Gâvur Mahallesi”ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki yoğun programının ardından ressam Ahmet Güneştekin'in mübadele temalı “Gâvur Mahallesi” sergisini gezdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 08:51
Kılıçdaroğlu’ndan “Gâvur Mahallesi”ne ziyaret
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Halk Konut projesinin ilk uygulaması Dilber Apartmanı ve Karabağlar Orhan Kemal İlköğretim Okulu’nun temel atma törenlerinin ardından yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki Roman Buluşması’na katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son durağı “Gâvur Mahallesi” sergisi oldu.

Ziyaretçi rekorları kıran, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki sergide Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ressam Ahmet Güneştekin eşlik etti.

Mübadele temalı sergi Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 5 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.


Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Güneştekin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

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