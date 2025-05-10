Kınay: Yoksulluğu yaratan ve çözmesi gereken hükümet

Yayınlanma: 10.05.2025 - 17:39

Güncelleme: 10.05.2025 - 17:39

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ilçede kamu yararını önceleyen ve denetimli hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Çalışanların haklarından ekonomik zorluklara, kültürel etkinliklerden muhalefet şerhlerine, kurulması planlanan ancak CHP ve AKP meclis üyelerinin oylarıyla reddedilen kadın kooperatifinden kurban kesim alanlarına kadar pek çok başlığa değinen Kınay, belediyenin sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

"BAHANE DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Genel eleştirilerin çözüm odaklı olmadığını dile getiren Başkan Kınay, “Ekonomik ve toplumsal şiddetin giderek arttığı ve halkın nefes alamadığı bir ortamda yaşamaya çalışıyoruz. Biz hükümet değiliz, biz belediyeyiz. Bu enflasyonu, ekonomik şiddeti, işsizliği, yoksulluğu yaratan ve çözmesi gereken, ancak yönetemeyen hükümet biz değiliz. Biz, tüm çalışmalarımızda bunun ağır sonuçlarını yaşayan, yoksullaşan halkımıza sosyal belediyecilik hizmeti de vermeye, işsizliğe destek olmaya çalışan; kısıtlı imkânlarla emekçilerimizin emeğiyle hizmet vermeye çalışan bir belediyeyiz. Ancak emekçilerimizin haklarını ezdirmemek için elimizi taşın altına değil, kayanın altına gövdemizi koymuş durumdayız. Halkımızın güvenine layık olmak ve vatandaşımıza nefes aldıracak çalışmaları, kendi imkânlarımızla ve personelimizle artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

“EMEKLİLİK TALEPLERİ YÜK GETİRDİ AMA SORUMLULUKTAN KAÇMADIK”

Hükümetin plansız politikaları nedeniyle yıl sonunda ani emeklilik talepleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Kınay, 146 çalışanın haklarının ödenebilmesi için meclisten yaklaşık 200 milyon TL’lik kredi talebinde bulunduklarını söyledi. “Belediyemizin bütçesi zorlandı ama emekçinin hakkını ödemekten asla vazgeçmedik” dedi.

ŞENLİK VE ETKİNLİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Belediyenin düzenlediği etkinliklerin eleştirilmesine de değinen Başkan Kınay, yapılan işin belgelerle desteklendiğini söyledi. Kınay, “Sözleşme kapsamındaki sayıların çok üzerinde etkinlik yaptık. Kaç sahne kurulduğuna, kaç etkinlik yapıldığına bakmadan konuşanlar oluyor. Bunların kayıtları, belgeleri, fotoğrafları elimizde mevcut. Eleştiriler bilgiyle, belgeyle yapılmalı. Sayılarla oynamıyoruz, kamuoyunu yanıltmıyoruz” dedi. Etkinliklere ayrılan bütçeyle ilgili eleştirilere de açıklık getiren Başkan Kınay, “Etkinliklerin büyük bölümü herhangi bir hizmet alımı yapılmadan, belediyemizin kendi personeli ve kursiyerleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu hem maliyetleri düşürdü hem de katılımı artırdı. Bütçeye ve maliyetlerimize bakıldığında bu açıkça ortadadır. Etkinlik sayısı da artarak devam edecek” dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ TARTIŞMASI

Düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine ilişkin “fazla ödeme yapıldı” ve “porsiyonlar büyüktü” şeklindeki iddiaları da yanıtlayan Başkan Kınay, fotoğraflar ve belgelerle açıklamalarda bulundu. Yapılan harcamaların teklif usulüyle belirlendiğini ve alınan fiyatların tekliflerdeki en düşük ücretler olduğunu belirten Kınay, söz konusu organizasyona ilişkin tüm belgelerin şeffaf şekilde kayıt altına alındığını ve davetli listelerinin mevcut olduğunu belirtti. “Dilerseniz katılımcı sayısını verebilirim, zaten kayıtlar da bunu gösteriyor” dedi. “Etin porsiyonunu büyük vermişsiniz” diyerek şerh koyup aynı karara imza atan meclis üyelerine göndermede bulunan Kınay, “Biz burada bu çalışmayı yaparken, şerhlerin altına imza atan arkadaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Hoş, liderinizin eşi de ‘porsiyonlarınızı küçültün’ demişti. Aynı anlayış devam ediyor” diye konuştu.

“GENÇLİK MERKEZİNİN MALİYETİ 80 MİLYONDAN 450 MİLYONA ÇIKTI”

Uzundere Atatürk Gençlik Merkezi ve Yeşilyurt Pazar Yeri gibi büyük projelere değinen Kınay, bu projelerin başlangıç maliyetlerinin enflasyon nedeniyle katbekat arttığını söyledi. "2020 yılında 80 milyon lirayla ihale edilen spor merkezinin maliyeti bugün 450 milyon lirayı geçmiş durumda. Bu fark, bizleri başka hizmetlerden fedakârlık etmeye zorluyor” diyen Kınay, yaşanan gecikmelerin ve mali yüklerin sorumluluğunu üstlendiklerini; ancak ekonomik koşulları yaratanların da bu yükte payı olduğunu dile getirdi. Kınay, “Yeşilyurt Pazar Yerimiz’i yüzde 30 inşaat seviyesine getirebildiğimiz noktada, ihalesine göre Mayıs 2025 olan süreçte müteahhidin talepleriyle 1 yıllık uzatım süreci alınmıştır. Beklenen tarihte bitiremedik, bunun sorumluluğunu alıyoruz. Gelirlerimizden bu kadar kesinti yapanların ve ülkeyi bu hale getirenlerin hiç mi payı yok? Her türlü hesabı veririz ancak hesap sormaya bizim de hakkımız yok mu? Biz, yaptığımız işlerle, vatandaşlarla sokakta yürüyebildiğimiz, sohbet edebildiğimiz, sorunları ve çözümleri konuşabildiğimiz bir ortamdayız. Daha çok işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KADIN KOOPERATİFLERİNE RET

Karabağlar Belediye Meclisi’nde kadın kooperatifine ortaklık ve kurban kesim alanlarının düzenlenmesine yönelik iki başkanlık önergesi, CHP ve AKP meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Başkan Helil Kınay, önerilerin hem toplumsal hem de kamusal fayda gözeten önergeler olduğunu belirterek, “Kadın kooperatifleri, kadınların üretime ve ekonomiye katılımı açısından büyük önem taşıyor. Kurban kesim yerleriyle ilgili ise yıllardır yaşanan sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarını çözmek amacıyla Kaymakamlık ve ilgili kurumlarla uzun süredir yürüttüğümüz bir çalışmayı hayata geçirmek istedik. Bu öneriler kamu yararı gözetilerek hazırlandı ve yasal düzenlemelere de uygun” diye konuştu. Başkan Kınay, önerilerin mecliste kabul görmemesinin, içeriklerinin yeterince anlaşılmamış olabileceğini belirterek, “Meclis üyelerimiz, kendi partimizin meclis üyeleri bile anlayamamış. Meclis üyelerimizin de bu süreçlerde yalnızca siyasi değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukla Karabağlar için sorumluluklarını bilerek hareket edeceklerine inanıyoruz” dedi.

Ayrıca Başkan Kınay, şeffaflık ilkesine vurgu yaparak, meclisi düzenli takip edemeyen ya da gündemi kaçıran üyeler için tüm meclis oturumlarının canlı yayınlandığını; komisyondan gelen raporların, önergelerin, konuşmaların ve tartışmaların dijital ortamda izlenebilir ve geriye dönük olarak da erişilebilir olduğunu hatırlattı. Halk yararına olan projeleri anlatmaya, kadınların sesini yükseltmeye ve Karabağlar’da sağlıklı, güvenli hizmetler sunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

“HİZMET ÜRETİRKEN ÖNCELİĞİMİZ EMEKÇİNİN HAKKI”

Kınay, zor ekonomik koşullara rağmen çalışan maaşlarını önceliklendirdiklerini ve kamusal hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. “Gündüz temizlik yapıp akşam mısır patlatan, balon dağıtan, bir kişiyle 10 sokağı süpüren emekçi kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim boynumuzun borcu” dedi. Konuşmasının sonunda halkın yaşadığı sıkıntılara dair çarpıcı bir benzetme de bulunan Kınay, “Ülkemiz büyük bir gemi ve biz hepimiz onun içindeyiz. Ancak ne yazık ki biz kaptan köşkünde değiliz. Biz o gemiyi yürütmeye çalışanlarız. Kürek çeken, yük taşıyan, her gün çaba gösteren ama karar alma süreçlerine dahil olmayanlarız. Kaptan köşkünde olanlar gemiyi rahat görüyor olabilir ama o gemi su alıyor. Halk bunu yaşıyor, biz bunu görüyoruz. Bizler, Karabağlar halkının sesini, sorununu duyurmaya kararlıyız” diyerek sözlerini tamamladı.