Kiraz’a 72 milyon liralık içme suyu yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kayıp ve kaçak oranlarını en aza indirmeyi hedefleyen yatırımlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kiraz ilçesinin 3 mahallesine hizmet edecek 71 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa ediliyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:05
Kiraz’a 72 milyon liralık içme suyu yatırımı
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde altyapı yatırımlarını sürdüren İZSU, Kiraz’ın Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde 71 kilometre içme suyu ana boru hattı inşa ediyor. 72 milyon lira maliyetle hayata geçirilen projeyle birlikte, Kiraz ilçesi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşurken, bölgedeki su kayıp ve kaçak oranı da düşecek.

18 KİLOMETRELİK HAT TAMAMLANDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Ulaş Şahin, “Bölgedeki içme suyu hattı çalışmalarımızla toplam 71 kilometre içme suyu ana boru hattı imal ediyoruz. Proje kapsamında Mersinlidere Mahallesi’nde 18 kilometrelik hat imalatını tamamladık. Böylelikle işin yüzde 25’lik kısmını bitirmiş oluyoruz. Ayrıca bölgede mevcutta bulunan içme suyu yapılarının bakım ve onarım işleri için malzeme teminine devam ediyoruz” dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi haberleri kiraz haberleri içme suyu haberleri İZSU haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Beyaz altın' hasat yolcuğu başladı: 25 ila 30 bin ton üretilecek

'Beyaz altın' hasat yolcuğu başladı: 25 ila 30 bin ton üretilecek
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
Sabah kahvaltısının sağlıklı lezzeti: Yumurta salatası tarifi

Sabah kahvaltısının sağlıklı lezzeti: Yumurta salatası tarifi
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı!

Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı!
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Şişkinlik sorununu anında çözecek 5 besin! Hem kurtulmak hem de önlemek için uzmanlar öneriyor...

Şişkinlik sorununu anında çözecek 5 besin! Hem kurtulmak hem de önlemek için uzmanlar öneriyor...
Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…

Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…