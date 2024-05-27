Kiraz’a 72 milyon liralık içme suyu yatırımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kayıp ve kaçak oranlarını en aza indirmeyi hedefleyen yatırımlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kiraz ilçesinin 3 mahallesine hizmet edecek 71 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa ediliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde altyapı yatırımlarını sürdüren İZSU, Kiraz’ın Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde 71 kilometre içme suyu ana boru hattı inşa ediyor. 72 milyon lira maliyetle hayata geçirilen projeyle birlikte, Kiraz ilçesi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşurken, bölgedeki su kayıp ve kaçak oranı da düşecek.
18 KİLOMETRELİK HAT TAMAMLANDI
Çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Ulaş Şahin, “Bölgedeki içme suyu hattı çalışmalarımızla toplam 71 kilometre içme suyu ana boru hattı imal ediyoruz. Proje kapsamında Mersinlidere Mahallesi’nde 18 kilometrelik hat imalatını tamamladık. Böylelikle işin yüzde 25’lik kısmını bitirmiş oluyoruz. Ayrıca bölgede mevcutta bulunan içme suyu yapılarının bakım ve onarım işleri için malzeme teminine devam ediyoruz” dedi.
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