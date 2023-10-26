Kitap Fuarı için Kültürpark’tan Fuar İzmir’e geçici hat

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:37

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar İzmir’de açılacak İZKİTAP Fuarı için ESHOT Genel Müdürlüğü, Gaziemir’deki fuar alanına giden otobüs hatlarına takviye yaptı.

Fuar İzmir’e; Karabağlar ve metro bağlantılı 92 numaralı Fuar İzmir - Üçyol Metro hattı, İZBAN bağlantılı 610 numaralı Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garajı hattı, vapur (Üçkuyular İskele) ve metro (Fahrettin Altay) bağlantılı 650 numaralı Fuar İzmir - Balçova hattıyla toplu ulaşım hizmeti sağlanacak.

KÜLTÜRPARK’TAN FUAR İZMİR’E GEÇİCİ HAT

Mevcut hatlara ek olarak kent merkezinden de doğrudan Fuar İzmir'e erişimin sağlanması için 28 Ekim 2023 Cumartesi gününden itibaren 540 numaralı Fuar İzmir - Lozan Meydanı hattı geçici olarak hizmet vermeye başlayacak. Kültürpark-9 Eylül Meydanı-Gazi Bulvarı-Konak Tünelleri-Karabağlar rotasıyla hareket edecek hat, kent merkezinden Fuar İzmir’e en hızlı şekilde erişimi sağlayacak.

BORNOVA VE BUCA’DAN DA GEÇİCİ SERVİSLER

Ayrıca Bornova Metro’dan ve Şirinyer Aktarma Merkezi’nden Fuar İzmir'e, İZKİTAP süresince geçici servisler konuldu. Bornova servisi, Bornova Metro’dan 08.15’ten 20.15’e kadar saatte bir; Fuar İzmir’den ise 09.15’ten 21.15’e kadar saatte bir hareket edecek. Buca servisi ise Şirinyer Aktarma Merkezi’nden saat 08.15’ten 20.15’e kadar 45 dakikada bir; Fuar İzmir’den 08.55’ten 20.55’e kadar 45 dakikada bir hareket edecek. Ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla, fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak. Yolcu yoğunluğu olması durumunda hatlara ilave seferler de konulacak.