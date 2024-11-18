‘Kitaplarla Konuşalım’ başlıyor

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:35

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:35

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, üyelerini sanat, yazın ve kitaplarla bir araya getirecek edebiyat etkinliklerine Aralık ayında başlıyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İGC Üyeleri Gazeteci-Yazar-Şair Neslihan Perşembe Kulakoğlu ve Gazeteci-Yazar-Şair Oğuz Tümbaş ile Karataş Basın Merkezi’nde bir araya geldi. Bu kapsamda, ‘Kitaplarla Konuşalım’ etkinliğinin yönlendiriciliğini İGC Üyesi Gazeteci-Yazar-Şair Neslihan Perşembe Kulakoğlu yürütürken, ‘Şiir Her Zaman’ etkinliğinin yürütücülüğünü ise İGC Üyesi Gazeteci-Yazar-Şair Oğuz Tümbaş yapacak.

Kitapları olan İGC üyeleri ile kitaplı söyleşiler düzenleyeceklerini söyleyen Neslihan Perşembe Kulakoğlu, ilk buluşmanın 5 Aralık 2024 Perşembe günü saat 18.00’da Karataş Basın Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti. Perşembe Kulakoğlu söyleşide; Gazeteci Nihat Delibaşı ve Sinan Doğan'ın kaleme aldığı bilim ve iş insanı Enver Olgunsoy'un yaşamından kesitlerin yer aldığı, İzmir'in ekonomi, bilim, kültür ve siyaset tarihine yer verilen "Hep Beraber" adlı kitap üzerine konuşulacağını ifade etti.

Oğuz Tümbaş da ‘Şiir Her Zaman’ başlığı altında hazırlanacak ve 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 18.00’da Karataş Basın Merkezi’nde düzenlenecek ilk etkinlikte konuğunun Şair-Yazar Hidayet Karakuş olacağını ve diğer konuklarla etkinliklere devam edeceğini vurguladı.

Başkan Gappi de her ay İGC üyelerini en az iki edebiyat-kültür etkinliğiyle buluşturmaktan büyük kıvanç duyacaklarını dile getirerek tüm meslektaşlarını sanat buluşmalarında bir araya gelmeye davet etti.