Kıyı Ege Belediyeleri Bornova’da buluştu

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:26

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:26

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Nisan Ayı Encümen Toplantısı, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ile birlikte pek çok ilçe belediye başkanı ve birlik yöneticileri katıldı.

ARAS: ÖNLEMLERİMİZİ ALIYOR, DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Ahmet Aras, İstanbul’da yaşanan son depreme değinerek, tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ege Bölgesi'nin de bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Aras, "Bu bilinçle önlemlerimizi alıyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aras ayrıca, yaşanan ekonomik zorlukların belediyeleri etkilediğini vurgulayarak vergi ve SGK yapılandırmalarına yönelik çözüm çağrısında bulundu. Haksız tutuklamalara da değinen Aras, "Belediye başkanlarından gazetecilere, öğrencilere kadar adaletsiz tutuklamaların son bulmasını istiyoruz" dedi. Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye misafirperverlikleri için teşekkür etti.

EŞKİ: DOĞRU İŞLERLE UMUDU BÜYÜTMELİYİZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ev sahipliği yaptıkları toplantıda birlik ve dayanışmanın, içinde bulunulan zor dönemde belediyelerin en büyük gücü olduğunun altını çizdi. Eşki,"Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, Kıyı Ege Belediyeler Birliği gibi oluşumlara büyük görevler düşüyor. Halkımıza hizmet sunarken, aynı zamanda belediye çalışanlarına ve bürokratlara yalnız olmadıklarını hissettirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bir Afrika ya da Doğu Bloku ülkesi olmayacağını; Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine doğru ilerleyeceğini, doğru işler yaparak ve bu başarıları doğru şekilde anlatarak tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.

Toplantıya; Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Murat Koçak katıldı.