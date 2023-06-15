“Kız Kardeşler El Ele” projesinin Konaklı mezunları istihdama katılıyor

Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:26

Konak Belediyesi ve İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğinde mayıs ayında başlayan “Kız Kardeşler El Ele” projesi kapsamında kadınlara yönelik düzenlenen iş odaklı eğitimlerin son dersi tamamlandı. Konak Belediyesi’nin Kemer’deki Gençlik Destek Merkezi’nde düzenlenen proje kapanış törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte İzmir Soroptimist Kulübü 2021-2023 Dönem Başkanı Şükran Karaok, Kız Kardeşler El Ele Projesi Koordinatör Yardımcısı Ece Tekin Tansev, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu İzmir Bölge Sorumlusu Gül Gürses, İzmir Soroptimist Kulübü 2023-2025 Dönem Başkanı Beril İşçioğlu Özüner, İzmir Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem Başkanı Misket Dikmen, kadın dernekleri ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, proje kapsamında eğitim veren uzman eğitmenler ve projede eğitim gören Konak Belediyesi semt merkezleri kursiyerleri katıldı.

Konak Belediyesi’nin semt merkezlerine devam eden 36 kursiyerin yedi kategoride yedi hafta boyunca eğitim aldığı ve Doğuş Üniversitesi onaylı e-ticaret eğitim sertifikası almaya hak kazandığı projenin kapanış töreninde konuşan Başkan Batur, projenin tüm bileşenlerini, emeği geçenleri ve kurslara katılan kadınları yürekten kutladı ve “Kadınların istihdamıyla ilgili projelere özellikle öncelik veren bir belediyeyiz. Bu projede de bize cazip gelen en önemli unsur, istihdama ve kadına yönelik bir proje olmasıydı” dedi.

BATUR: SİVİL TOPLUM ÖNCELİĞİMİZ

Başkan Batur, Konak Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarını da özetlediği konuşmasında geçtiğimiz yıl kadın çalıştayı düzenlediklerini, Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezi kurduklarını, kadın kooperatifini hayata geçirdiklerini hatırlattı. Konak Belediyesi’nin kadın dostu bir belediye olduğunu ve özellikle son dört yıldır kadın sivil toplum örgütlerinin projelerine öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Batur, kadın derneklerinin projeleri için hazır olduklarını söyledi.

Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sivil toplumla yerel yönetimin en önemli, en güzel projelerinden bir tanesi gerçekleşti. Konak Belediyemizin önceliği, özellikle son dört yıldır sivil toplum örgütleriyle beraber proje yapmak. Kadın dostu bir belediye olarak, onların bize getirdikleri projeleri hayata geçirmek adın elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Tecrübeli ve yetenekli bir ekibimiz var. Buradan bir kez daha kadın derneklerimize seslenmek istiyorum; Konak’ta proje için hazır bir belediye var”

KARAOK: GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ, KADINLAR GELECEĞİMİZ

İzmir Soroptimist Kulübü 2021-2023 Dönem Başkanı Şükran Karaok, kulüp olarak amaçlarının kadınların toplumdaki statülerini iyileştirmek olduğunu dile getirdiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Kadınlar, çocuklar ve çevre konularında, farklı alanlarda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hazırladığımız projelerle kadınların ve çocukların hayatında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız kadınların toplum içindeki statülerini iyileştirmek. Bu dönemki mottomuz da çok güzel; ‘Gücümüz Birliğimiz Kadınlar Geleceğimiz’ diyoruz. Bu projeye de katılımı için başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür ediyorum, bize çok büyük imkanlar sağladı. Ideasoft firmasına ve projede eğitim veren değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

TANSEV: E-TİCARET ALANINDA KADINLARI TEŞVİK EDİYORUZ

Kız kardeşler El Ele Projesi Koordinatör Yardımcısı Ece Tekin Tansev de proje eğitimlerine dahil ettikleri e-ticaretin önemine değindi. Tansev, “Konak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz projenin son dersini bugün tamamladık. Değerli hocalarımızın sunduğu iletişim ve farkındalık eğitimiyle kadınların güçlenmesi, istihdama katılmaları yönünde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Kadınların talepleri doğrultusunda e-ticaret eğitimini de programımıza dahil ettik. Ülkemiz ekonomik anlamda zor bir dönem yaşıyor ve kadınlar iş bulmakta, işe yerleşmekte veya mevcut işleriyle günlük giderlerini karşılamakta güçlük yaşıyorlar. Diğer yandan ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklar da kadınlarda olunca evden çalışılabilecek alternatif iş arayışları öne çıktı. Dünyada da e-ticaret yöntemleri popüler konular. Biz de bu konuda kadınları teşvik etmek istedik” diye konuştu.

GÜRSES: KADIN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu İzmir Bölge Sorumlusu Gül Gürses de İzmir’de Konak Belediyesi iş birliğiyle önemli bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti ve “Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak kadın odaklı çalışıyoruz. İzmir’de de beş kulübümüz var. Konak Belediyesi iş birliğindeki Kız kardeşler El Ele Projesi kapanış töreninde olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Katılımcı kadınlara çok yararlı olacağına inanıyorum. Tüm emeği geçenlere içten teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZÜNER: TÜM KATILIMCILARIN YOLU AÇIK OLSUN

İzmir Soroptimist Kulübü 2023-2025 Dönem Başkanı Beril İşçioğlu Özüner ise önümüzdeki dönemde hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Kadınların toplumdaki statüsünü yükseltmek için çalışan kulübümüzün bu projeyle kadınlara katkıda bulunduğuna inanıyorum. Tüm katılımcıların yolunun açık olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönem hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Proje kapanış konuşmalarının ardından katılımcılara sertifikaları verildi.