Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali sona erdi
Menderes Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 2. Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali, şiir dinletisinden söyleşilere, konserlerden felsefi oturumlara kadar birçok etkinlik yer aldı.
Menderes Belediyesi’nin desteğiyle Klaros Felsefe Akademisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali sona erdi. Gün boyu süren etkinliklere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Klaros Kehanet Merkezi’nde ki açılış töreniyle başlayan festivalde 3 gün boyunca Menderes Amfi Tiyatro’da şiir dinletisinden söyleşilere, konserlerden felsefi oturumlara kadar birçok etkinlik yer aldı.
Festivalin başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “2. Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali’mizi bu yıl da coşku içerisinde gerçekleştirdik. Tarihi geçmişiyle kültür mirası niteliğinde olan Menderes’imizde bu tür organizasyonları yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Kültür sanat etkinlikleriyle yaşayan bir Menderes için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Festivalimize katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.
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