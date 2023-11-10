Konak Belediyesi yeni hizmet binası ihalesinde imzalar atıldı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:33

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:33

Konak Belediyesi’nin Basmane’de inşa edilecek yeni hizmet binası ihalesi tamamlandı. 22 Eylül tarihli açık ihaleye katılan iki firmanın tekliflerini değerlendiren ihale komisyonu ihale bedeline en yakın teklifi yapan firmayı belirledi. İhale komisyonunun sözleşme daveti üzerine Konak Belediyesi ve ihaleyi kazanan firma arasında imzalar atıldı. Yapılan sözleşmeye göre Konak Belediyesi yeni hizmet binası 413 milyon 447 bin TL teklifle ihaleyi kazanan Önsöz Turizm ve Müşavirlik Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından yapılacak.

“İZMİR’İN KALBİ KONAK’IMIZA HAYIRLI OLSUN”

Kente damgasını vuracak proje için imzaların atıldığını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ihalenin İzmir’e, Konak’a hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Batur, ülkedeki olumsuz ve belirsiz ekonomik koşullar nedeniyle, bugüne kadar çıkılan ihalelere ya katılım olmadığını ya da tekliflerin çok yüksek olduğunu ama pes etmediklerini ve sonunda ihalenin sonuca kavuştuğunu belirterek, “Depremden gördüğü zarar nedeniyle yıkımını gerçekleştirdiğimiz Basmane’deki hizmet binamızın ihalesini tamamladık. Çok güzel bir projemiz var ve uzun zamandır hazır bekliyor. Bina yapımı için daha önceki ihalelerimizde sonuç alamamıştık. Yaşanan ekonomik kriz, özellikle inşaat sektörünün kullandığı malzemelerdeki fiyat artışları ve belirsizlik sonucu ya firmalar katılmadı, ya da teklifler belirlediğimiz bedelin çok üstünde kalmıştı. Ama pes etmedik ve sonunda ihalemiz tamamlandı. Atılan imzalar İzmir’imize, İzmir’in kalbi Konak’ımıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Her şeyiyle dört dörtlük, kente damga vuracak bir projemiz var. Kente yakışacak bir binayı Konak’ımıza kazandıracağız” dedi.

BİR AY İÇİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Konak Belediyesi’nin daha önce 538 metrekare zemin üzerinde yer alan Basmane hizmet binası taban alanı, yapılan kamulaştırmayla birlikte 1093 metrekareye yükselmişti. İhale kapsamında inşa edilecek olan yeni bina 1093 metrekare taban alanı üzerine 2 bodrum kat, zemin kat, yedi normal kat ve teras katından oluşacak. Binanın toplam inşaat alanı ise 11 bin 682 metrekare olarak planlanıyor. Binanın zemin katında bir sanat galerisi yer alırken yeni bina Konak Belediyesi’ne bir de meclis salonu kazandıracak. Konak Belediye Meclisi kent için kararlarını, yedinci katta yer alacak 237 metrekarelik meclis salonunda alacak. 450 günde tamamlanması planlanan yeni hizmet binası, İzmir depreminin ardından kentin farklı noktalarında faaliyet göstermeye başlayan belediye müdürlük ve birimlerini de bir araya getirecek. Yeni binanın inşası için çalışmaların bir ay içerisinde başlaması düşünülüyor.