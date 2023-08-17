Konak Belediyesi’nden gençlerin istihdamı için yeni proje

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:42

Konak Belediyesi’nin T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında yazılan ve hibe almaya hak kazanan “Konak İş Eğitim Merkezi Projesi”nin açılışı Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen tanıtım programıyla başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve NORM Holding ortaklığında yürütülecek projenin açılışına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Norm Tooling İş Birimi Direktörü Birol Durdu ve holding temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Alpbuğra Bahadır Gültekin, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, kadın dernekleri başkan ve temsilcileri katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer de gönderdiği mesajla projenin başarılı olacağına dair temenni ve iyi dileklerini iletti. Proje açılış programı Konak Belediyesi’nin hizmetlerini anlatan film gösterimi ve projenin tanıtım sunumuyla başladı.

BATUR: HEYECANIMIZ EN ÜST NOKTADA

Konak İş Eğitim Merkezi Projesinin başladığını yaptığı konuşma ile duyuran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yaklaşık 10 milyon TL hibeyle yola çıkan projenin Türkiye’nin en önemli sorunlarından istihdama dönük olduğuna dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkur, NORM Holding, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve projede emeği olan tüm kurum ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Batur şöyle konuştu:

“Kentimi için çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Heyecanımız en üst noktada. Türkiye’nin en önemli sorunlarından istihdama yönelik olduğu için de çok önemli bir proje. Belediye başkanları olarak bizim de gördüğümüz en önemli sıkıntılardan biri ellerinde Cv’leriyle dolaşan gençler. Kurumların bir araya gelerek hizmet üretmesi, özellikle genç nüfusun istihdamda değerlenmesinde önemli bir adım olacak. Nitelikli ara eleman bulma sıkıntısı var, sanayiciler nitelikli ara elemana ulaşamıyor. Sanayinin kalkınması, üretimin yeniden canlanabilmesi için özellikle nitelikli ara elemana çok büyük ihtiyaç var.”

KADINLARA ÖNCELİK

Başkan Batur, projede olmak isteyen, bu alana hevesli gençler arasında kadınların başvurularını dikkate alarak mutlaka değerlendireceklerini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce kadın derneklerimizle beraber tekstil alanında kadın çalışanlar yetiştirdik. Semt merkezlerimizde kadınlara dönük çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üretimlerinin ev ekonomilerine katkı sunması için de çalışma yürütüyoruz. Bu projemizde de özellikle genç kızlarımız eğer talep ederlerse, muhakkak değerlendireceğiz. Bu işe hevesli, bu işi yapabilecek genç kızlarımızın da bu projenin içerisinde olması, kadınların hayatın her alanında yer almasında onlara verdiğimiz değerin de bir nişanesi olacaktır.”

KENTE DEĞER KATAN PROJELER DEVAM EDECEK

Başkan Batur, tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte bitmeyen bir heyecanla çalışmaya devam ettiklerini ifade ettiği sözlerini şöyle tamamladı:

“Projemiz kentimize hayırlı olsun. Projemizin başarılı olacağına inancım tam. Çünkü başarılı olmak için heyecan lazım. O heyecan bizden hiç gitmiyor. Benden de çalışma arkadaşlarımdan da meclis üyesi arkadaşlarımızdan da gitmiyor. Konak’ta bitmeyen bir heyecan var. Hayata katkı sunacak, kente değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz.

DURDU: GENÇLERE GÜZEL BİR GELECEK VAAT EDECEĞİZ

Proje açılışında konuşan Norm Tooling İş Birimi Direktörü Birol Durdu da genç istihdama ve sanayi alanında büyük sıkıntı yaşanan nitelikli ara eleman yetiştirmeye yönelik bu proje için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini iletti. 50’nci yılını kutlayan firma için önemli bir projeye başladıklarını ifade eden Durdu şunları söyledi:

“50’nci yılımızda böyle bir projenin içerisinde dahil olduğumuz için değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Halihazırda nitelikli arkadaşlarımızın sanayiye katılması, kazandırılması anlamında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Eğitime destek veren, eğitimi benimsemiş bir yönetici olan Değerli Onursal Başkanımız Nedim Uysal’ın vesilesiyle 1973 yılında kurulan firmamız, bir makine, iki operatörle kurulmuş. Şu anda Avrupa ve Amerika dahil uluslararası yatırımları ve üretim ağı olan bir firmayız. Bu proje de bizim için gerçekten önemli. Projede yer alacak 60 arkadaşımıza yeterli eğitim verebilirsek, bu arkadaşlarımızı hem Norm Holding bünyesinde hem de firmalarımızda yer alabilecek düzeyde çalışmaya başlayabiliriz. Bu proje ile kazanacağımız arkadaşlarımızdan hem biz destek alacağız hem de onlara güzel bir gelecek vaat edeceğiz.”

PROJEYE BAŞVURULAR EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Yüzlerce proje arasından seçilerek değerlendirilen 30 ilden 58 proje arasında tek yerel yönetim projesi olan Konak İş eğitim Projesi yapılan açılışla start aldı. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından açılmış olan “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında yaklaşık 10 milyon TL hibeyle yola çıkan proje, paydaşların da ortak kararıyla CNC programcılığı ve kullanımı konusunda mesleki eğitim hedefliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve NORM Holding ortaklığında yürütülecek proje kapsamında ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş aralığındaki 60 genç yaklaşık 800 saat eğitim görecek. Eğitimlerin sonunda gençler mesleki yeterlilik belgesi alacak. Eğitimi tamamlayarak ustalık belgelerini alan gençler başta Norm Holding bünyesindeki firmalar olmak üzere sanayi alanında hizmet üreten firmalarda staj yapabilecek ve buralarda iş imkanlarını değerlendirebilecek. Yakında açılışı yapılacak olan Konak İş Eğitim Merkezinde gerçekleşecek olan projeye başvurular eylül ayında başlayacak.

TEKSTİL ALANINDA DA EĞİTİMLER BAŞLAYACAK

Sürdürülebilir özelliğiyle de öne çıkan Konak İş Eğitim Merkezi Projesi, CNC programcılığı ve kullanımının yanı sıra ilerleyen süreçte tekstil alanında da hizmet verecek. Konak Belediyesi’nin başvurusuyla ikinci bir hibe programına hazır giyim üzerine yazılan ve hibe almaya hak kazanan projede de Konak İş Eğitim Merkezinde değerlenecek. Konak İş Eğitim Merkezi, yeni projelerle büyümeye devam edecek.