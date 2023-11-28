Konak Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatı başladı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:43

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:43

İzmir depremi sonrası boşaltılarak yıkımı gerçekleştirilen Konak Belediyesi’nin yeni hizmet binasının ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Basmane’deki alana inşaat için konteynerler yerleştirildi ve iş makineleri de alandaki yerini aldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Deprem felaketinin ardından boşaltıp yıkımını gerçekleştirdiğimiz hizmet binamızın yerine daha modern, işlevli ve en önemlisi Konak’ımıza, İzmir’imize, hemşerilerimize yakışır bir binayı kentimize kazandırıyoruz” dedi.

BATUR: SÖZ VERDİK, YAPTIK

Başkan Batur, verdikleri sözü tuttuklarını ve inşaatın başladığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok güzel, çok iddialı bir bina projemiz var. İhalemiz tamamlanır tamamlanmaz inşaat faaliyeti başladı. Biz, Konak’ta seçim döneminde verdiğimiz sözlerin yüzde 90’ından fazlasını yerine getirmiş bir belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Yeni hizmet binası yapımı ise, seçim döneminde değil biz görevdeyken, deprem felaketi yaşanmasıyla ortaya çıkmış, hesapta olmayan bir durumdu. Her şeye rağmen, biz bu işi yaparız, dedik ve vatandaşımıza, kentimize yakışır bir hizmet binası için söz verdik. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılara ve krize rağmen ihalemizi tamamladık ve binamızın inşaatı başladı. Bir kez daha ‘söz verdik, yaptık’ demenin gururunu yaşıyoruz. Şimdiden, şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

“KONAK’A ÇOK YAKIŞACAK”

Konak Belediyesi’nin daha önce 538 metrekare zemin üzerinde yer alan Basmane hizmet binası taban alanı, yapılan kamulaştırmayla birlikte 1093 metrekareye yükselmişti. İnşaatına başlanan yeni bina 1093 metrekare taban alanı üzerine 2 bodrum kat, zemin kat, yedi normal kat ve teras katından oluşacak. Binanın toplam inşaat alanı ise 11 bin 682 metrekare olarak planlanıyor. Binanın zemin katında bir sanat galerisi yer alırken yeni bina Konak Belediyesi’ne bir de meclis salonu kazandıracak. Yeni hizmet binası tamamlandığında hem modern görünümüyle şehir peyzajına şıklık katacak hem de belediyenin birimlerini bir araya toplayarak vatandaşın hizmet alması kolaylaşacak.