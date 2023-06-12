Konak İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:27

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:27

Konak Belediyesi’nin 55 yaş üzeri vatandaşları sosyal yaşamın içinde tutan, emek ve üretimlerine değer katan İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin, kursiyerlerinin emeğinin sergilendiği 2023 Yıl Sonu Sergisi açıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen açılışa Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Erdoğan Ünlü ve Nuray İltuş, kurs öğretmenleri, kursiyerler, muhtarlar ve kursiyerlerin yakınları katıldı. Emeğin taçlandığı sergide örgü sınıfı kursiyerlerinin kendi el emekleriyle hazırladıkları kıyafetleri, yine kendileri giyerek sergilediği bir de defile yapıldı. Büyük alkış alan defilenin yanı sıra geçtiğimiz dönem boyunca eğitim alan kursiyerler, resim, kaat-ı, örgü, tezhip, heykel, epoksi, seramik takı, makrome alanlarındaki üretimlerini gururla sergiledi.

BATUR: KONAK BELEDİYESİ, HALKIYLA İÇ İÇE BİR BELEDİYEDİR

Bin 500’ün üzerinde kayıtlı kursiyeriyle, emeğin ve üretimin hiç durmadığı, bir fabrika gibi işleyen İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerlerini ve eğitmenlerini kutlayan Başkan Batur, sergi açılış konuşmasında umuda vurgu yaptı. Konak Belediyesi’nin fiziki hizmetlerin yanı sıra kentin sosyal ve kültürel ihtiyacına yönelik hizmet üretmeyi de öncelediğine dikkat çeken Başkan Batur şunları söyledi:

“Merkezimizdeki değerli çalışmaların sonucunda ortaya çıkan birbirinden güzel eserleri burada bir arada görüyoruz. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Konak Belediyesi olarak sosyal ve kültürel çalışmalar konusunda hassasiyetimiz var. Konak Belediyesi yol, kaldırım, kanal gibi fiziki hizmetlerin yanında sosyal ve kültürel anlamda da vatandaşının yanında olan bir belediye. Konak halkıyla iç içe olan, vatandaşının talep ve ihtiyacını dikkate alan ve bu doğrultuda hizmet üreten bir belediye. Kadın dostu, genç dostu, çocuk dostu bir belediye. Bundan sonra da sizlerle beraber, dostluk ve dayanışma içinde güzel işler yapacağız. Umudun hiç bitmediği bir ülke diliyorum. Umudumuz hiç bitmeyecek. Umudumuzu asla kaybetmeden, Atatürk’ün çizgisinden ayrılmadan, O’nun bize emanet ettiği cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak mücadelemize devam edeceğiz.”

KÖTÜ GÜN DOSTU BİR MERKEZ

Serginin en çok dikkat çeken eserlerinden biri de Covid-19 pandemisinde eşini kaybeden kaat-ı sınıfı kursiyeri Meral Dayıcık’ın, eşinin anısına yaptığı tablo oldu. Kağıt malzemesinin özel bir teknik kullanarak uygulanmasıyla yapılan Atatürk tablosu büyük beğeni aldı. Sergiye, mini defileyle damga vuran örgü sınıfı kursiyerleri ise dayanışma, sevgi ve özveri mesajı verdi. Örgü sınıfı öğrencileri 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından yüzlerce bere, atkı ve şal örerek bölgeye göndermişti.

15 HAZİRAN TARİHİNE KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin 2023 Yıl Sonu Sergisi, 15 Haziran tarihine dek, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde yer alan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.