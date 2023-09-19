Konaklı gençlere iş garantili eğitim

Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:03

İzmir’de Konak Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nden hibe desteği alan “Konak İş Eğitim Merkezi” projesi kapsamında, gençler için başlatacağı ücretsiz ve iş garantili CNC Torna Tezgâhı Programcılığı ve Operatörlüğü eğitimlerine başvurular sürüyor. 18-29 yaş aralığındaki Konaklı gençleri istihdama katmayı hedefleyen eğitimlere katılmak için sayılı gün kaldı. 18 Eylül’de başlayan başvurular, 22 Eylül Cuma günü sona erecek.

BELGE DÜNYA GENELİNDE GEÇERLİ

Öncelikli olarak gençlerin iş piyasasının ihtiyaç duyduğu ara eleman olarak yetiştirilmesini ve istihdama katılmalarını sağlamayı hedefleyen “Konak İş Eğitim Merkezi” projesi kapsamında ilk etapta 60 gence kapsamlı bir eğitim imkânı sunulacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve NORM Holding ortaklığında yürütülecek proje kapsamında Konak’ta yaşayan 18-29 yaş aralığındaki 60 gence CNC Torna Tezgâhı Programcılığı ve Operatörlüğü eğitimi verilecek. Katılımcılar teorik ve pratik eğitimler alacak. Mesleki eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere girişimcilik, iletişim becerileri, liderlik, motivasyon, süreç yönetimi, stres yönetimi, çevre bilinci, iş sağlığı güvenliği ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda kişisel gelişim kursları da verilecek. Toplam 600 saat sürecek eğitimlerin sonunda kursiyerler tüm dünyada geçerli mesleki yeterlilik belgesi alacak. Eğitimler boyunca günlük 10 Euro cep harçlığı alacak ve sigortaları yapılacak kursiyerlere İzmir’de çeşitli firmalarda staj imkânı da sağlanacak.