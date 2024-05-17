Konak’ta 'Günbatımında Gençlik Buluşması' var

Konak’ta gençler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Günbatımında Gençlik Buluşmasıyla kutlayacak. 18 Mayıs’ta yapılacak etkinlikte sevilen grup Beyefendi, Karantina Demokrasi Meydanı’nda sahne alacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:12
Konak’ta 'Günbatımında Gençlik Buluşması' var
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İzmir’de Konak Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Günbatımında Gençlik Buluşması, gençlere günbatımında müzik keyfi yaşatacak. Gençlerin ilgiyle takip ettiği sevilen grup Beyefendi, Karantina Demokrasi Meydanı’nda muhteşem bir konser verecek. 18 Mayıs’taki konser saat 20.00’de başlayacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs’ı büyük bir coşku içerisinde kutlamak istediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Başta gençlerimiz olmak üzere tüm komşularımızı Günbatımında Gençlik Buluşması’na katılmaya ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna ortak olmaya devam ediyorum” dedi.

19 MAYIS’A ÖZEL PANEL

Öte yandan 19 Mayıs’a özel etkinlikler arasında, Konak Belediyesi, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği ve Balkan Strateji Geliştirme ve İşbirliği Derneğinin birlikte düzenlediği bir panel de yer alıyor. Prof. Dr. Murat Arman ve Doç. Dr. Bilgin Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı “Türk Devriminde ve Küresel Siyasette Balkanlar” paneli, 17 Mayıs Cuma saat 18.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 


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