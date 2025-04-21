Konak’ta iki kütüphane bir de Mutluluk Kahvesi açıldı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:03

Güncelleme: 21.04.2025 - 11:03

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Konak Belediyesi’nin Toros Sosyal Tesisleri ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yaşama geçirdiği yeni kütüphaneler ile Güzelyalı’daki Mutluluk Kahvesi şubesi, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yaptığı açılışlarla ilçeye üç yeni kültürel ve sosyal alan kazandırıldı. Toros ve Güzelyalı’daki Cumhuriyet Kütüphaneleri ile çocuklar ve gençler, ücretsiz internet hizmetinin de verildiği, ders çalışmaya elverişli modern bir ortama kavuştu. Mutluluk Kahvesi’nin 6. şubesi olan Güzelyalı’daki hizmet noktasıyla da vatandaşlara ekonomik bir sosyalleşme imkanı sunulacak.

İLK KURDELE TOROS’TA KESİLDİ

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nin (EBİAD) desteğiyle Toros Sosyal Tesisleri içerisinde hizmete alınan Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi’nin açılış törenine Başkan Mutlu’nun yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve İlçe Yöneticileri, Konak Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN MUTLU: DERS ÇALIŞABİLECEKLERİ MEKANLARA İHTİYAÇLARI VAR

Estetik ve modern görünümünün yanı sıra Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, çizgi roman, tarih, bilim, sağlık ve sınava hazırlık gibi geniş yelpazede binlerce kitaba erişim imkanı sunan kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Mutlu, “Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta Mahir Bey olmak üzere tüm dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kütüphaneleri sadece araştırma ya da kitap okunan yerler olarak görmüyoruz. Çocukların ve gençlerin ders çalışabilecekleri mekanlara çok ihtiyaçları var. Kışın soğukta, yazın sıcakta gelip rahatlıkla ders çalışabilecekleri, çaylarını kahvelerini içebilecekleri ve kendilerini iyi hissedecekleri bir mekan yaratmak istedik. Bir mimar gözüyle mekan kalitesini de sağladık. Gençlerin ve çocukların vakit geçirmekten keyif alacağı şık bir mekan oldu” dedi.

DALBATAN: ÇOK ANLAMLI BİR AÇILIŞ

Çocuklar ve gençler için hizmete açılan kütüphanenin açılışında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban da, “Bugün çok anlamlı bir açılıştayız. Gençleri biraz dijital ortamlara kaptırdık, kütüphane kültürünü unutturduk. Bu çok önemli ve değerli. Sosyal duyarlılığı her zaman çok yüksek olan bir camiayız. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAPLAN: ÜLKENİN SİZLERE İHTİYACI VAR

Çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ise şunları söyledi: “Ayrışmaların, ötekileştirmelerin arttığı bu dönemde birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duymaktayız. Kurulduğumuz günden beri eğitime çok önem veriyoruz. Bugüne kadar bölgemizde 7 tane Cumhuriyet Kütüphanesi açtık. Süleyman Seba, Türk futbolunun ahlakıyla, bakış açısıyla ve duruşuyla simgelerinden biridir. Bizim yolumuz Atatürk’ün yolu. Onun ilkeleri ve öğretileri doğrultusunda projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Bu dünyayı onlara en iyi şekilde teslim etmekle yükümlüyüz. Onlardan da ricamız okuyup kendilerini geliştirmesi. Bu ülkenin sizlere çok ihtiyacı var.”

BAŞKAN MUTLU: MAZERET ÜRETMEDEN ÇALIŞMAYA GELDİK

Konak Belediye Başkanı Mutlu ve beraberindeki konuklar Toros’taki açılışın ardından Güzelyalı’ya geçti. Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde oluşturulan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi’nin altıncı şubesinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Burada da bir konuşma yapan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Yola çıkarken her mahalleye bu hizmeti vereceğimizi söylemiştik. Öncelikle bu kütüphanelerin açılışında desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gün dayanışma günü. Biliyorsunuz ki biz mazeret üretmeden çalışmaya geldik. Herhangi bir mazeret ya da bahane üretmeden iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de sizlerin desteğine dayanışmamıza çok ihtiyacımız var. Kültür merkezimiz gençlerin içinde ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği bir alan ve ayrıca aynı çatı altında Mutluluk Kahvemiz var. Bu birçok kişinin imecesi ile ortaya çıkan bir çalışma. Bu sebeple çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Açılış kurdelelerinin hep birlikte kesilmesinin ardından konuklarla kütüphaneleri gezen Başkan Mutlu, Mutluluk Kahvesi’nin yeni şubesinde de kısa bir mola verdi.