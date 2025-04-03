Konak’ta kadın istihdamı için güçlü iş birliği

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:15

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:15

Konak Belediyesi’nin kadınlara meslek edindirmeyi amaçlayan kursları, sivil toplum örgütleriyle yapılan iş birlikleriyle hızla büyüyor. Göreve geldiği günden bu yana kadınların hayatına dokunan pek çok projeyi hayata geçiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, son olarak daha fazla kadına iş olanağı yaratmak için Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı (TARGEV) ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ile anlamlı bir protokole imza attı. Protokol kapsamında daha önce TARGEV ve EGSD’nin projelerinde kullanılan dikiş makinaları, Konak Belediyesi tarafından yenilendikten sonra semt merkezlerinde meslek edindirme kurslarına katılan kadınların kullanımına sunulacak.

“KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’ta özellikle kadınlar ve çocukların sosyal yaşama katılmalarını, fırsatlardan eşit oranda yararlanmalarını amaçlayan projeleri önemsediklerini vurgulayarak, bunun için duyarlı yurttaşlar ve sivil toplum örgüleriyle örnek iş birliklerine gittiklerini söyledi. Kadınların, meslek sahibi olmalarını hedefleyen kurslara yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Başkan Mutlu, “Tüm gücümüzle kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“KADINLAR İSTİHDAMA KATILACAK”

Protokolün kadın istihdamına katkı koyacağını dile getiren EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, semt merkezlerindeki dikiş kurslarında kullanılacak makinaların önemli bir misyonu olduğunu anlatarak, “TARGEV’e ait olan dikiş makinelerini bu sözleşme ile kadınların kullanımına sunacağız. Sektörümüzde nitelikli eleman sorunu sürüyor, bu makinelerde kadınların alacakları eğitimlerle hem sektör nitelikli eleman kazanacak hem de kadınlar istihdama katılacak. Katkı koyan tüm taraflara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ÇAĞRI

TARGEV Başkanı Vecih Fakıoğlu ise dikiş makinalarının faydalı bir amaç için kullanılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Belediyelerdeki dikiş kurslarındaki ihtiyaçların devam ettiğini hatırlatan Fakıoğlu, dikiş makinası, kumaş ve aksesuar bağışında bulunmak isteyen sektör temsilcilerine destek çağrısı yaptı.

EĞİTİMLER 10 NİSAN’DA BAŞLIYOR

“Giyim Üretiminde Temel İşlemler” adını taşıyan kursta kadınlara, tekstil lifleri, tekstil yüzeyleri, düz dikiş, fermuar, cep, yırtmaç, yaka dikimleri gibi temel konularda eğitimler verilecek. Toplam 140 saat sürecek kurs, 16 yaş ve üzerine perşembe-cuma günleri 09.30-14.30 saatleri arasında olacak. 10 Nisan perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz perşembe günü tamamlanacak kursa katılmak ya da bilgi almak isteyenler belediyeyi arayabilecek.