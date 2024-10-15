Konak’ta meme kanseri farkındalık etkinliği

Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:51

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:37

İzmir'de düzenlenen meme kanseri farkındalık etkinliği, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla geniş bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğe Memekander, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve STK'lar katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını Memekander Başkanı Sevim Kılıç yaptı. Konuşmasında meme kanserine karşı farkındalığın hayati önem taşıdığını belirten ve erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Kılıç, “Lütfen ‘bana bir şey olmaz’ demeyin, geciktirmeden taramalarınızı yaptırın ve çevrenizdeki insanları da bu konuda bilinçlendirin,” diyerek katılımcılara çağrıda bulundu.

KADIN VE ERKEKLERE ÇAĞRI

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan, meme kanserinin sadece kadınları değil, erkekleri de etkileyebileceğini belirtti. Özkan, "Erken teşhis yaşam kalitesini arttırır ve riski en aza indirir," dedi ve meme kanserine karşı verilen mücadelede tüm derneklerin iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Özkan, erken teşhisin önemine dikkat çeken etkinliklerin ve eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini de belirtti.

TARAMA TESTİ ÜCRETSİZ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, meme kanseri farkındalığının yalnızca Ekim ayıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Başkan Mutlu, "Muhtarlarımız aracılığıyla düzenli olarak mahallelerimizdeki kadın komşularımızı tarama testlerine götürüyoruz" dedi. Mutlu, erken teşhisin kanserle mücadelede en kritik adım olduğunu vurgulayarak, hem kadınların hem de erkeklerin yakınlarındaki kadınlar için bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Etkinlik, daha güçlü ve sağlıklı bir toplum yaratmak amacıyla katılımcıların sağlık taramalarını aksatmamaları yönünde yapılan çağrılarla sona ermeden önce pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.