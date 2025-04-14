Köy Enstitüleri’nin 85. yılı Manisa’da kutlanacak

Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:36

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:36

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 85. yılını özel bir törenle kutlayacak. 17 Nisan Çarşamba günü Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Kültür Merkezi Lale Salonu'nda ödül töreni düzenlenecek. YKKED Mandolin Orkestrası konseriyle başlayacak gecede YKKED Genel Başkanı Gökhan Bal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve yazarımız Mustafa Balbay konuşmacı olarak katılacak.

Törende, usta müzisyen Cahit Berkay’a Aydınlanma Onur Ödülü takdim edilecek. Gece Çellist Adasu Akın konseriyle son bulacak.

İZMİR’DE DE KUTLANACAK

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 85. yılı kapsamında İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 2. Beyler Hanı’nda bulunan Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi’nde saat 17.00’de söyleşi ve müzik dinletisi düzenlenecek. Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Osman Gazi Oktay, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Konak Şube Başkanı Müfit Ereş’in açılış konuşmasının yapacağı etkinlikte Köy Enstitüleri mezunu Mevlüt Kaplan, Ali Turcan ile Ulusal Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Dr. Mustafa Kozan konuşmacı olarak katılacak.

Eğitim – İş ve Eğitim Sen İzmir Şubeleri de 17 Nisan’da saat 17.30 Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saat 18.00’de Santral Kültür Merkezi’nde sergi, panel ve müzik dinletisi yapacak. “85. yılında Köy Enstitüleri’ni anlamak” başlıklı konferansta YKKED Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş konuşmacı olacak.