Kum Zambakları koruma altında

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:46

Güncelleme: 04.03.2025 - 11:46

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü nesli tükenmekte olan ve nadir görülen kum zambağı bitkisini korumak adına çalışma başlattı. Sahilde, bitkinin çıktığı bölgelerde, insan ve hayvanların basmaması ve koparmaması adına bitkilerin etrafı çevrildi, tabela asılarak bilgilendirme yapıldı.

“Ege’nin Beyaz İncisi: Kum Zambakları İçin Harekete Geçme Zamanı” sloganı ile sosyal sorumluluk projesi yürüten Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi ile ortaklaşa bir şekilde farkındalığı artırma çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri sosyal medyada “#DoğaVeTurizmElEle” etiketiyle kum zambağının Türkiye ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

MENDERES HAK ETTİĞİ YERE YÜKSELECEK

Konu hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “İlçemizin nadide bir değeri olan kum zambağının korumak adına gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da farkında olması için gerekli uyarı tabelalarını astık. Şimdi amacımız çocuklarımız ile birlikte bu farkındalığı dünyaya taşımak. Birbirinden güzel değerleri içinde barındıran Menderes’imizi hak ettiği yere yükseltmek için çalışmalarımıza her alanda devam edeceğiz.” dedi.